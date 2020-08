Los errores nos están hundiendo: Memo Vázquez

Se dice mucho en el deporte que "el que perdona pierde", y para el director técnico del Atlético de San Luis, Guillermo Vázquez, esa frase le cae como anillo al dedo, por lo que sucede con su escuadra.

"Cometemos errores que nos han costado goles, no solo en este partido (ante Cruz Azul), sino desde los anteriores, además de que luego generamos ocasiones de gol, pero no la metemos, eso se puede decir que ha sido el resumen de lo que va del torneo, porque emparejamos situaciones en el juego, pero los rivales son más contundentes que nosotros".

En sus últimas charlas virtuales con la prensa estatal y nacional ha externado que el equipo entrena bien, se esfuerzan día a día, reciben indicaciones precisas de que deben hacer, pero ya en el terreno de juego en los partidos oficiales, las cosas no salen como debieran.

"Creo que el equipo ha mostrado personalidad en ciertos lapsos y deseos de hacer las cosas bien, pero también cometemos errores que nos han costado goles y así es bien difícil; el equipo intenta hacer lo mejor posible cada vez, pero tenemos que mejorar y trabajar, y obviamente ya no cometer errores", apuntó.

El estratega dijo sentirse preocupado por la situación, porque no importando lo corto del plantel, hay elementos de peso para que estuvieran mejor posicionados en la tabla general.

"Me gustaría tener muchos mejores resultados, el equipo merece un poco más, por momentos me preocupa que uno quiere dar mejores resultados para la gente que ha confiado en ti, pero nos está tocando complicada la situación, y en estos momentos también es importante saber de qué estamos hechos y afrontar lo que viene. No hay más", afirmó.

Con la derrota Atlético de San Luis se ubica en la posición 15, con solo 5 puntos obtenidos de 18 disputados en seis jornadas. Tiene las mismas unidades que Atlas y Santos que marchan en los lugares 16 y 17, respectivamente, que son los sotaneros.