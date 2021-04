León Femenil vino de atrás y derrota al Atlético de San Luis

El gozo se fue al pozo para las chicas del Atlético de San Luis, pues después de que ganaban cómodamente 2-0 en patio ajeno, terminaron por caer 2-3 ante León en la jornada 15 de la Liga MX Femenil, partido disputado en la Casa Club allá en la ciudad cuerera.

Un primer tiempo jugado por nota por las potosinas, le dio la ventaja en el marcador e incluso pudo ser más holgado, pero en el cierre reaccionaron las esmeraldas para irse al descanso todavía abajo 1-2 y terminar en la parte complementaria por imponerse y quitándoles a las visitantes todo el botín que parecía tenían en la bolsa.

Apenas al minuto 5, Citlali Hernández puso el 1-0 a favor de las potosinas cuando le filtraron un buen balón, entró al área y a la salida de la portera cruzó su disparo raso.

Con el gol tomaron confianza las dirigidas por Rigoberto Esparza, y tuvieron varias llegadas al arco enemigo, hasta que encontraron el segundo tanto al minuto 36 obra de Estefanía Izaguirre, cuando el balón quedó en el área y antes de que la defensa despejara, la de Ciudad Valles bombeó el esférico y esté se anidó en el ángulo izquierdo de la portería. Buen gol.

Parecía que el partido lo tenían controlado las visitantes, pero se descuidaron y al minuto 41 Yazmín Álvarez logró descontar por las de casa para el 1-2 con el que se fueron al medio tiempo.

En la parte complementaria La Fiera salió con todo en busca de igualar el partido y las Atléticas perdieron fuelle a la ofensiva, y en cinco minutos ya perdían, cuando al 65' cayó el tanto de Daniela Calderón para el 2-2 y luego al 70' Sonia Vázquez puso el 3-2 para las locales.

Los goles cayeron como balde de agua fría para San Luis, que modificó su once inicial y entraron Kimberly Resendiz y Britany Cárdenas, que le dieron más fortaleza ofensiva, pero ya no fueron contundentes y la zaga defensiva leones estuvo más atenta y no permitió nada, para que ya el marcador no se moviera. Un 3-2 final a favor de León.

Atlético sufrió su octava derrota del torneo, por lo que se estanca con 11 unidades en la posición 16 y eliminadas desde hace varias jornadas de avanzar a liguilla.

En la jornada 16, Atlético de San Luis recibe a Toluca el lunes 26 en el estadio Alfonso Lastras a las 17:00 horas

