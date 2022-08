La Sub 20 del Atlético de San Luis cae 0-2 con Pumas

Atlético de San Luis y Pumas de la UNAM dividieron victorias en la Sub 20 y Sub 18 en partidos disputados de la jornada 9 en el Centro Deportivo La Presa.

Se esperaba mucho de la Sub 20, ya que venía de tres partidos de no perder, y además en sus filas jugó Rubens Sambueza, quien está saliendo de una lesión y la idea es que tenga actividad y retome el ritmo. Pero eso no fue suficiente para derrotar a los universitarios.

Cortesía | Atlético de San Luis

Incluso al minuto 27 el actual campeón de goleo, Ricardo Alba, recibió una falta en el área y se decretó el penal, que él mismo cobró pero fue atajado por el portero rival, Gil Alcalá, que lo atajó bien.

Sería hasta la parte complementaria, luego de un 0-0 en los primeros 45 minutos, que se abrió el marcador al minuto 53 con un certero cabezazo de Gael Rodríguez por Pumas para el 0-1 de la visita. Los de casa intentaron reaccionar pero se quedaron con elemento menos por doble amarilla a Ivanoe Auces, y minutos después Jesús Piñuelas salió de cambio por un golpe en la rodilla. Fue en el último minuto, al 89 que Fernando Sámano por Pumas consiguió el 0-2 para Pumas, que selló así el triunfo.

Cortesía | Atlético de San Luis

Por lo que se refiere a la Sub 18, San Luis se quedó con el triunfo 2-1, para sumar valiosos tres puntos después de varias jornadas de no hacerlo. Los goles cayeron al minuto 34 el 1-0 por conducto de Jorge Gámez, quien eludió un defensa en el área y disparó potente para el 1-0.

Al minuto 48 ya de la parte complementaria cayó el 2-0 también de Jorge Gámez, quien recibió un centro preciso de Francisco Zamudio y no perdonó la oportunidad. Los visitantes reaccionaron al 60' con tanto de José González, para el 2-1.

Cortesía | Atlético de San Luis

Todavía al minutos 79 San Luis tuvo un penal a su favor, pero Edgar Esparza lo falló al ser bien atajado por el portero visitante.

EL DATO

Atlético de San Luis será otra vez local al recibir el domingo 21 a Toluca en las dos categorías.