Atlético de San Luis femenil suma su segundo triunfo del Apertura 2022

En un partido muy ríspido con 6 tarjetas amarillas y dos rojas, Atlético de San Luis logró su segundo triunfo del Apertura 2022 de la Liga MX Femenil, jornada 7, al vencer 2-0 a FC Juárez en el estadio Alfonso Lastras Ramírez que registró un aforo de 512 aficionados que aguantaron la lluvia.

Los goles fueron obra de la española Beatriz Parra al minuto 77 y la defensa Denise Rivera al minuto 86. Con la victoria las potosinas llegan a 6 unidades y ascenderán posiciones, mientras que Bravas se queda con 4 puntos y desciende al lugar 15.

Cortesía | ADSL

LAS ACCIONES

Los dos equipos de arranque presentaron modificaciones en su once inicial, y de poco les sirvió porque aunque mostraron mayor dinamismo, no hubo claridad en sus ofensivas en los primeros 45 minutos en los que prevalecieron las imprecisiones, faltas y pocas llegadas ofensivas. Salvó disparos lejanos de Natalia Gómez Junco y Luciana Rivera, por bando. No hubo más y un 0-0 aburrido.

En la parte complementaria los dos equipos salieron con las misma once jugadoras por lado y el partido no cambió de tónica. Muy intrascendente. Los roces y faltas se fueron acrecentando y la silbante comenzó a sacar tarjetas. Tan es así que por doble amarilla se fue expulsada Luciana García al minuto 75. Se quedó Bravas con diez.

Cortesía | ADSL

Y fue clave porque dos minutos después Bea Parra anotó el 1-0 al 77" en un centro certero de Itzia Tenahua que entró de cambio, ante la desatención defensiva de la visita. Al minuto 80 otra tarjeta roja para Sumiko Gutiérrez al jalar a Joana Robles, por lo que se quedaron con nueve FC Juárez, que de nuevo aprovechó San Luis para anotar el 2-0 en un centro que capitalizó con buen remate la defensa Denise Rivera, para sellar el triunfo ante unas rivales que perdieron la cabeza con tantas faltas bien sancionadas por la silbante.

La árbitro central Karen Hernández con trabajo aceptable. Amonestó a una jugadora por las locales, y cinco por las visitantes, incluyendo a la DT española Milagros Martinez, además de sacar dos tarjetas rojas a Luciana y Sumiko. Le apoyaron bien en las bandas María Fernanda Ávila y Fernando López.

Cortesía | ADSL

ALINEACIONES

ATLÉTICO DE SAN LUIS: 31.- N. Buenfil; 4.- K. Cano; 26.- M. Perarnau; 12.- J. Dávila; 14.- V. González; 23.- D. Rivera; 10.- J. Robles; 11.- N. Gómez Junco; 13.- E. Izaguirre; 25.- B. Parra; 24.- I. Tenahua. DT F. Samayoa (MEX).

FC JUÁREZ:1.- S. Jiménez; 6.- E. Soto; 14.-E. Bautista; 18.- P. González; 19.- S. Gutiérrez; 32.- J. Singano; 21.- S. Romero; 27.- R. Villegas; 16.- A. Hernández; 33.- J. Cazares; 28.- L. Rielkohl. DT Milagros (ESP).