¿Qué dijo André Jardine después del empate con Querétaro?

Siete son las jornadas que suma Atlético de San Luis sin conocer la victoria, y cuando está podía llegar, en los minutos finales un descuido defensivo dio al traste con la ventaja para terminar 1-1 con Querétaro en el "Clásico de la Carretera 57".

"Me deja muy frustrado porque jugamos para vencer, marcamos un gol y producimos para marcar el segundo, pero no lo hicimos y ahí fue donde aceptamos después dos goles que no se pueden recibir, y al final nos deja un sentimiento muy malo porque la victoria estaba en nuestras manos. Esto pasa por un tema de ser más efectivos, tenemos delanteros calificados pero no están marcando, no hemos producido un volumen tan grande de anotaciones y hoy nos estamos lamentando. Ante Querétaro tuvimos situaciones muy importantes que hubiéramos podido rematar el juego y al final nos castigamos nosotros mismo por recibir esos goles", declaró André Jardine, director técnico del Atlético de San Luis sobre el partido ante Gallos Blancos.

Y a pesar de acumular jornadas y jornadas sin ganar, mencionó "aún somos de los mejores visitantes del torneo, no hemos perdido fuera de casa. Pero ahora nos falta hacernos más contundentes sobretodo en nuestra casa y ante nuestra afición, ahí si que hemos fallado, entonces también hay que mirar las cosas buenas y no solo lo malo porque ante Querétaro creo yo que jugamos mucho mejor que el último partido ante Necaxa, porque producimos más, tuvimos la pelota a nuestro favor, más dominantes en muchos momentos del juego, más ordenados, producimos más situaciones de gol, pero no se nos dio el resultado y vamos a seguir trabajando para que lleguen las victorias, porque es un grupo muy comprometido".

Y apeló al apoyo de la afición potosina en estos momentos difíciles: "Tengo la certeza absoluta que vendrán mejores días y juegos, victorias y resultados, porque es un grupo muy noble, con mucho carácter, garra y talento. Por lo que espero que la afición nos siga apoyando mucho y en casa debemos seguir contando con ese respaldo, que presione al rival y que hagamos una fortaleza nuestra casa, porque afuera sufrimos mucho con estas circunstancias que a veces se dan", apuntó el entrenador brasileño.

EL DATO

Atlético de San Luis disputará dos partidos de local consecutivos la próxima semana, ante Pumas y Toluca los días 18 y 21, respectivamente.