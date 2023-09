La ceguera no le impidió a Enrique cumplir su sueño de jugar fútbol

Enrique González es un joven de Nuevo León que tiene ceguera desde que nació, desde niño escuchaba el futbol y tenía muchas ganas de practicarlo hasta que en marzo del año pasado recibió una oportunidad para poder jugarlo por parte de un entrenador.

“El sueño de un niño de siete ocho años es de estar pateando el balón en su casa y creo que cualquiera lo tenemos, ciego o no, y pues la verdad sin darme cuenta, lo cumplí, no me importaba ganar o perder, yo cumplí un sueño”, dijo orgulloso Quique.

Cortesía DIF Municipal de SLP

El joven de 21 años es parte de su selección que juega la Copa Interclubes de Futbol para Ciegos en la capital potosina, él está motivado pues es su primer torneo internacional y cuenta cómo fueron sus inicios en este deporte.

“Mi primer partido oficial fue en noviembre del año pasado, fue en Paralimpiada y pues me puse bastante nervioso, ya había jugado partidos, pero nunca como a este nivel. Me sentí bastante nervioso y conforme fueron pasando los días recuerdo que en el último partido que jugué, yo no me pude creer que no eres el mismo del lunes que empezó, o sea, fui avanzando poco a poco y así ha sido todo este proceso”, recordó.

Quique cuenta cómo aprendió de este deporte que en principio fue difícil, pero poco a poco se fue adaptando hasta lograr ser uno de los jugadores importantes de su equipo.

Cortesía DIF Municipal de SLP

“Tienes que estar bastante orientado en la cancha, saber dónde estás, si te dicen baja, para dónde ir, sube para dónde ir, saber tu posición, saber los recorridos que tienes que hacer”, señaló.

Las buenas actuaciones lo llevaron a ser seleccionado de su estado, y ahora que disputa este torneo se siente entusiasmado por competiré con equipos de otras nacionalidades: “La verdad es algo divertido, no me lo esperaba, sí fue un sueño, se logró y es divertido”.

Por último, invitó a que las personas apoyen este tipo de torneos pues a estos jóvenes los motiva y todavía hay actividad este sábado y domingo en la Unidad Deportiva de la Garita de Jalisco de y así puedan aprender de este deporte.

Enrique González ha participado en torneos como en Hermosillo, Sonora, en los Juegos Paranacionales logrando el primer lugar, también jugó un Torneo en la Ciudad de México y este que disputa en San Luis Potosí es su tercer evento como deportista.