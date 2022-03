Karla Torres ejemplo de éxito en el fisicoculturismo femenino

Karla Torres, oriunda de Cerritos, San Luis Potosí, con cuatro años en el fisicoculturismo ha ido creciendo como la espuma, y es digno de reconocerle su entrega total en el deporte que practica y que la ha llevado a recibir hace unos días el reconocimiento como la "mejor atleta 2021" de la categoría woman physique clasificada.

Fue en ceremonia especial realizada en el gimnasio Juan De La Barrera en la Ciudad de México donde Karla Melissa, acompañada de su entrenador Adrián Morfín, recibió de manos de Francisco Cabezas Gutiérrez, presidente de la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness (FMFF) y miembro permanente del COM, el prestigiado reconocimiento, acompañada de los campeones y campeonas de las otras categorías, lo mejor del 2021.

Cortesía | KarlizFit.

"Feliz de recibir este reconocimiento, por el título absoluto en el Mr. México, un sueño más logrado, un orgullo ser nombrada por parte de la máxima instancia deportiva de mi disciplina como lo es la FMFF. Confieso que jamás imagine que sería un año 2021 tan lleno de bendiciones para mi, con fe y trabajo duro todo se puede lograr, lo aprendí y comprobé", expresó la nacida hace 24 años.

Agregó "cumplí tantos sueños y metas el año pasado, que realmente me hizo sentir orgullosa y plena, logré coronarme como absoluta woman physique del país. Muy agradecida por quienes formaron parte de todo esto, quienes me apoyaron, motivaron y creyeron en mi. Vamos por un 2022 lleno de meta enormes nacionales e internacionales, difíciles más no imposible. Se trabaja duro por los sueños y eso haré".

Cortesía | KarlizFit.

La designación de Torres Cruz como "la mejor atleta del 2021" fue de acuerdo a los puntos obtenidos con su participación en cada uno de los eventos oficiales y avalados por la Federación y/o logros alcanzados en la temporada 2021, por lo que el Comité Técnico de la misma FMFF determinó que ella fuera la galardonada.

Y es que además de proclamarse bicampeona del Miss San Luis en 2020 y 2021, y ganar el Miss México Absoluto 2021 en women's physique, Karla Melissa a fines de noviembre conquistó el segundo lugar en el IFBB Diamon Cup 2021 que se realizó en Cancún, Quintana Roo, siendo su primer evento internacional y por méritos propios le fue otorgado el carnet profesional avalado por la IFBB (Federación Internacional de Fisicoconstructivismo y Fitness) para poder competir en los mejores certámenes en el mundo.