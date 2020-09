Jourdain y Zenella, líderes en la Súper Copa

Michel Jourdain Jr y Santos Zanella Sr. de Axalta-Freightliner-Cerveza Saga, van a la caza de los líderes de la Copa Mercedes-Benz en la siguiente fecha que se correrá en el Ecocentro de Querétaro, que marca la tercera fecha del serial.

La diferencia con respecto de Domínguez y Guzmán es de solamente 3 unidades con Michel ya que hay que recordar que Santos no participó en Mérida, por lo que cualquier traspié puede provocar cambios en la general.

Hay que recordar que de acuerdo con el nuevo sistema de competencia hay dos carreras de la categoría en cada fecha, por lo que es posible que haya variantes en el campeonato.

«El hecho que haya un piloto oro y uno plata, equilibra mucho las cosas y por eso es un formato que me gusta mucho, además me sentí muy bien en el auto en la competencia anterior, a pesar que era la primera vez que lo hacía a nivel carrera», comentó Santos Zanella.

El poblano expresó además que será muy importante este fin de semana ver el desgaste de los neumáticos, porque la pista del Ecocentro tiene un asfalto que los acaba muy rápido, aunque eso es parejo para todos.

«En la parte física me encuentro a la perfección, después del Covid aunque siempre lo había hecho, realizó pesas y sobre todo boxeo que es excelente para cardio, en ese sentido estoy más que al 100% y lo pude demostrar tanto en NASCAR como en Súper Copa», expresó el piloto de Axalta-Freightliner-Cerveza Saga.

«Vamos con todo a Querétaro y creo que no sería nada raro que haya modificaciones en la general, con Santos anduvimos muy bien en las carreras anteriores y no veo porqué no lo podemos hacer en las de este fin de semana», dijo Michel.

Jourdain Jr. expresó además que Carlos González ha realizado un gran trabajo con el auto No. 9 y que eso a cualquier piloto le otorga una gran confianza: «Todos conocen la capacidad del «Che» y estoy seguro que en tierras queretanas volveremos a contar con un gran Mercedes».

Esta temporada será también un nuevo desafío para Michel ya que hay que recordar que el año pasado estuvo durante varias fechas al frente de las posiciones y cerró en el tercer lugar, ahora buscará la corona que lo deje como uno de los hombres laureados de la categoría.

