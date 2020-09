El potosino “Titán” Rodríguez realizará campamento de playa

El púgil potosino Jonathan “Titán” Rodríguez, no descansa y continua su preparación de cara a su pelea donde estará en juego el título mundial de peso súper mosca de la Federación Internacional de Boxeo, que se encuentra en poder del filipino Jerwin Ancajas, misma que se ha ido prolongado por causas del Covid-19.

Tras trabajar en la capital potosina por unas semanas, “Titán” Rodríguez comenzará un campamento de playa en Puerto Vallarta, Jalisco; que le servirá para mejorar su fuerza y velocidad sobre el cuadrilátero.

Han sido meses de larga espera para presenciar esta contienda, pues hace un año se anunció este duelo de gladiadores y que se programó para el mes de noviembre, misma que fue pospuesta para otra fecha.

Después, han sido par de ocasiones las que se ha cancelado este duelo, la última programada para el mes de abril, suspendida por la pandemia de Covid-19 por lo que de nueva cuenta se tuvo que mover del calendario.

Aunque aún no se tiene fecha programada para esta pelea, se había mencionado que se daría en el mes de octubre, pero aun no es un hecho que sea para el próximo mes, pues aún los promotores no definen ni lugar, ni día en el que se verán las caras el filipino y el mexicano.