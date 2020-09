Confirman cinco casos de Covid-19 en Atlético de San Luis

La Federación Mexicana de Futbol, a través de un comunicado, informó que cinco elementos del primer equipo del Atlético de San Luis dieron positivos, tras las últimas pruebas realizadas en el cuadro potosino.

La escuadra potosina, que era la única en la Liga MX que no había presentado contagios, este domingo enfrenta a los Pumas de la UNAM en Ciudad Universitaria, por lo que estos elementos, de los que no se dio el nombre, no realizaron el viaje a la Ciudad de México.

La LIGA MX y el Club Atlético de San Luis informan:

"El Club realizó, de acuerdo a los protocolos establecidos, pruebas de detección de COVID-19 en el primer equipo: jugadores, cuerpo técnico y staff, previo a su participación en la Jornada 10 del Torneo Guard1anes 2020 de la LIGA BBVA MX".

"Los resultados indicaron cinco casos positivos entre los integrantes del primer equipo. Las personas presentan síntomas leves y se encuentran en aislamiento y bajo observación por el cuerpo médico del Club de acuerdo a lo indicado por las autoridades de salubridad y la propia Liga".

"El Club Atlético de San Luis y la LIGA MX reiteran su compromiso con el cumplimiento de cada uno de los protocolos y las indicaciones del sector salud".

Te puede interesar esta nota: El Parque Tangamanga II, en el olvido