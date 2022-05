José Sainz tendrá novillada en solitario el 12 de junio

La Peña Taurina Del Potosí en apoyo al potosino José Sainz anuncia una Novillada para el 12 de junio en la Plaza de Toros de Vanegas, SLP, donde lidiará él solo cuatro novillos de Guadiana.

El anuncio se hizo en conferencia de prensa con la presencia del novillero local y la mesa directiva de La Peña, encabezada por Juan José Martínez, presidente; Gerardo Lugo, secretario; Gabriela Pérez y Francisco Javier Ruiz Enciso, tesoreros.

"Tal como lo hemos venido haciendo, queremos ofrecerle nuestro respaldo total a la carrera de José Sainz, de ahí que este evento será en apoyo a él. La Plaza es para 800 personas y esperamos llenarla, pues es la primera vez que se presenta una encerrona de cuatro ejemplares de Guadiana con un solo novillero. La cita es el 12 de junio a las 17:00 horas. Los boletos se pueden adquirir en taquillas de la Plaza con 120 pesos en general y 200 pesos general sombra", explicó el presidente de La Peña Taurina Del Potosí.

Agregó que cuentan con todo el respaldo del Ayuntamiento Municipal de Vanegas, quien permitió que la Plaza pueda recibir el 100% del aforo para esta ocasión, con todas las medidas sanitarias.

Por su parte, José Sainz se dijo listo para tan especial ocasión, "es la primera vez que voy a estar solo en una novillada, pero me he venido preparando bien, tanto física como mentalmente. Es un evento pocas veces visto y agradezco el total apoyo de La Peña y de la prensa, por lo que estoy muy motivado y entrenando diario para que todo salga bien y que además la gente que me acompañe ese día salga contenta".

Cabe recordar que el pasado 23 de abril tuvo un sonado triunfo en La Plaza México al ser el triunfador de la primera novillada nocturna con la que abrió la Feria De La Primavera 2022.

"Fue un triunfo que me llegó en un momento de incertidumbre, después de dos años sin estar en un ruedo, por cuestiones de la pandemia y otras situaciones. No cabe duda que Díos me tenía algo especial, y eso fue. Eso me dio bríos nuevamente para darme cuenta que esto es lo mío, y estoy seguro que vendrán cosas buenas, entre ellas mi alternativa para la cual estoy preparado", apuntó.

EL DATO José Sainz, potosino de 22 años, suma ya más de 55 novilladas y busca tomar este año la alternativa como matador.

