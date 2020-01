Gallegos quiere dejar huella

El chileno Luis Felipe Gallegos, uno de los flamantes refuerzos del Atlético de San Luis, para el Torneo Clausura 2020, buscará ganarse la titularidad y ser líder en el equipo potosino.

"La idea es venir a aportar, tratar de marcar acá una época, ser un buen líder en el equipo para ser parte de la suma de todos en busca de alcanzar liguilla y algo más. Estoy muy contento de llegar aquí, porque me he dado cuenta que hay un gran grupo, el club tiene instalaciones muy bien acondicionadas, el recibimiento que tuve fue muy agradable, no solo los jugadores sino cuerpo médico, utileros y directivos", explicó en entrevista.

De si es una ventaja para él que Guillermo Vázquez sea el director técnico, el mediocampista de 28 años afirmó que en cierta parte, aunque él viene a trabajar desde cero al plantel.

"Lo que hice en Necaxa ya fue historia, calificamos a dos liguilla en los últimos torneos y eso fue muy especial, pero ahora estoy en otro club y pues vengo a sumar, a empezar de ceros y con trabajo diario poder demostrar que quiero poner mi granito de arena para que este nuevo proyecto crezca. Ya estoy enfocado a eso.

De Memo Vázquez, solo puedo decir que trabaja muy bien, sus planteles los explota al máximo para que todo funcione bien. Hace muy buen grupo y me motiva el hecho de que pensó en mí para ser parte de este nuevo reto. No tengo segura la titularidad porque eso se gana con el día a día", agregó el mediocampista.

En cuanto a la dolencia que ha tenido en una de sus piernas que le ha mantenido haciendo trabajo especial, Luis Felipe dijo "voy cada vez mejor en mi dolencia de un tobillo, aún tengo algo de molestia, pero día a día me siento mejor y creo que pronto estaré listo".

Cabe mencionar que el andino jugó para Necaxa durante cinco años, arribó al conjunto hidrorrayo en el torneo Apertura 2014 y poco a poco se consolidó como titular indiscutible.

En el pasado torneo, Apertura 2019, disputó catorce partidos de inicio en la fase regular, anotando par de goles. Disputó la liguilla con el conjunto de Aguascalientes y colaboró con otros dos goles, pero en la semifinal ante Monterrey se lesionó y tuvo que abandonar el partido, quedando marginado de poder ayudar a su equipo, que al final fue eliminado por los Rayados que a la postre fueron los monarcas.

