Galdames explicó por qué aceptó jugar con Atlético de San Luis [Video]

Benjamín Galdames, atacante de 22 años quien recientemente se mostró con buenas cartas con la selección mexicana Sub-23, que llegó a la final y perdió ante Panamá en el torneo Maurice Revello 2023 en Francia, tuvo su primer entrenamiento con Atlético de San Luis y posteriormente explicó los motivos de venir al futbol mexicano.

"Me he sentido muy bien desde que llegué al Club. El sábado que nos presentaron en el estadio el recibimiento de la gente fue muy lindo, agradecido con eso, así que espero aportar con mi granito de arena y llegar lo más lejos posible en el futbol mexicano".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Del por qué eligió jugar con Atleti y no con otros clubes que también se interesaban en él, respondió: "Mi representante me comentó que había varias opciones de equipos que se interesaban en mi, tanto en México como de otros países, muchos me buscaron posterior al torneo Maurice Revello en Francia, pero Atlético de San Luis lo hizo desde mucho antes de que jugara con México, siempre mostró interés en mi, el trato fue serio, apostaron e insistieron y me dieron la confianza de venir para acá y yo lo tomé con agrado".

Explicó sobre sus metas, "bueno primero a corto plazo adaptarme (sonríe) a la altura y entrar en ritmo con el equipo; tuve mi primer entrenamiento y me sentí bien, todos me recibieron como si llevara aquí tiempo, me sentí bien en lo que nos puso el entrenador. Vengo a sumar, donde el profe Leal me ponga a jugar yo estará a disposición, no tengo inconveniente en manejar alguna posición que él me lo pida. Yo voy a dar el 100% siempre".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

De si conocía algo sobre el Club y el futbol mexicano, el ex jugador de Unión Católica de Chile, señaló "mi papá jugó hace muchos años en el futbol mexicano y ya lo conocía; también lo veía en la televisión. Pero quien me platicó más del San Luis fue Uziel García "Uche" con quien compartí en la selección mexicana en Francia; me habló del club, del plantel, de la gente, etc, digamos que fue mi primer acercamiento, y eso me animó más a venir".

LA FRASE

"Quiero dejar mi granito de arena en San Luis y de paso proyectarme para la selección mexicana mayor. En la medida que haga bien las cosas, llegará seguro el llamado", comentó el México - chileno.