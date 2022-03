Futbolista potosino a la selección sparring del "Tata" Martino

El juvenil potosino Honorio Briones, oriundo del Barrio de Tlaxcala y que juega para América Sub 18 en la Liga MX, fue llamado para integrarse a la selección sparring que funge como apoyo para la preparación del Tri mayor que dirige Gerardo Martino en esta Fecha FIFA.

Briones Ortiz quien se desempeña como delantero de las Águilas, es uno de los varios jugadores que acompañarán a la Selección Nacional Mayor en condición de sparring durante los entrenamientos que realice de cara a sus últimos tres compromisos de la eliminatoria mundialista, ante Estados Unidos, Honduras y El Salvador.

Honorio Briones desde este año se unión a la filas del América Sub 18. Aquí aparece con Diego Valdés. / Cortesía Club América

Y es que en cada Fecha FIFA desde que llegó "Tata" Martino como entrenador del representativo mexicano, Jorge Tello, coordinador de visores de selecciones nacionales, llama a los mejores futbolistas en cada posición del torneo Sub 18 y Sub 20 de la Liga MX, en esta ocasión fueron siete juveniles que del 19 al 31 de marzo, además de ser observados, también entrenan y participan en las practicas del Tri Mayor.

"El Chispita" como le dicen desde niño, en entrevista comentó que la convocatoria al representativo sparring llegó al Club América y entre los nombres que se enlistaban apareció el suyo. "Me dio mucha felicidad y no lo podía creer, pero después de asimilarlo me di cuenta de que todo lo que he estado trabajando empieza a dar frutos y prueba de ello es estar seleccionado".

Agregó que no desaprovechará está oportunidad de estar con los mejores futbolistas de México, ya que es una experiencia que le dejará mucho aprendizaje. "La verdad espero hacer un buen trabajo siempre con humildad, porque creo que todo sacrificio tiene su recompensa y espero ser recompensado por lo que demuestre estos días".

Cabe mencionar que Honorio este año se unión al equipo Sub 18 del América y porta el número 253. Ya tuvo oportunidad de debutar en el torneo de la Liga MX, en la jornada 6 ante Pachuca cuando entró de cambio y jugó 11 minutos.

EL DATO

Honorio Briones Ortiz nació el 12 de febrero de 2003 en San Luis Potosí; juega de delantero, pesa 81 kilogramos y mide 1.88 metros.