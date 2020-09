Ya no hay margen de error para Atlético de San Luis

Atlético de San Luis enfrenta el domingo a León y para el mediocampista Pablo López es un partido donde ya no hay margen de error, que a pesar del rival tan complicado, saldrán a buscar un resultado positivo.

"León es un equipo muy completo, que tiene tiempo jugando muy bien, pero nosotros nos hemos estado preparando perfectamente en la semana, con esos detalles que nos han hecho falta en los partidos, pues ya no hay margen de error. Sabemos de la importancia de este encuentro y vamos a buscar desde los primeros minutos llegar y llegar a su portería, para que se de el resultado, ya que estamos concientes de lo que pueda pasar en caso de una derrota, la cual no tenemos contemplada sino el tener un resultado positivo".

El futbolista que porta en los dorsales el número 17 y que llegó de Pachuca para reforzar al equipo, comentó en torno a las oportunidades que ha tenido para jugar. "El profe Memo me ha dado la confianza, la que necesitaba para poder jugar y mostrarme. Me he sentido muy bien con mis compañeros desde que llegue al equipo, y bueno aunque los resultados han sido un poco complicados, eso no quita que cada uno de nosotros salgamos a hacer lo que nos corresponde y en ese sentido, me he sentido bien arropado por el cuerpo técnico, que me ha tenido la confianza para que pueda jugar", agregó.

LESIONADOS Y RECUPERADOS

Los futbolista Anderson Julio y Dionicio Escalante no podrán ser tomados en cuenta para el partido ante León, pues el primero aún le queda una semana más de recuperación, y el segundo tendrá que esperar cuatro o seis semanas ya que presentó un esquince grado dos de ligamento colateral media de rodilla izquierda.

Pero quienes ya entrenaron en la semana son Enrique López, Ramiro González, Matías Catalán y Axel Werner, los dos últimos ya recuperados de Covid-19, aunque se les volverán a hacer pruebas antes del partido.