Atlético de San Luis femenil golea 3-1 a Cruz Azul.

Con doblete de Paola Alemán y uno más de Daniela Carrandi, Atlético de San Luis se impuso 3-1 a Cruz Azul, en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, en partido de la jornada siete de la Liga MX Femenil.

La mala racha quedó atrás para las potosinas con la victoria, luego de cuatro derrotas consecutivas, siendo está su tercer triunfo en casa, que les permite llegar a 9 unidades y ascender de momento a la octava posición en la clasificación general, mientras que Cruz Azul se queda con 5 unidades en el lugar quince.

LAS ACCIONES

Previo al partido, el equipo completo del Atlético de San Luis salió con una enorme lona en apoyo a su director técnico Rigoberto Esparza, quien estuvo ausente en el banquillo, ya que su madre Alicia Morales falleció esta semana, por lo que también se guardó un minuto de silencio antes del silbatazo inicial.

Por ese motivo Francisco Javier Bravo, auxiliar técnico dirigió al conjunto potosino, que presentó par de cambios en once inicial. Regresó al arco Cintia Monreal en lugar de Heidi González, y Paola Montoya tomó el lugar de Britany Cárdenas.

Los primeros 45 minutos fueron de dominio total de Cruz Azul, que parecía el equipo local, se acento bien en el terreno de juego, creó cuatro o cinco llegadas ofensivas, además de que la posesión de balón la tuvo a lo largo del tiempo y lo vio reflejado al irse arriba 0-1 con un penal bien cobrado por Daniel Zempoalteca, luego de una falta clara de la defensa local Kenia García a Karina Abud dentro del área.

Por su parte, San Luis dejó otra vez mucho que desear en su accionar, no creó opción ofensiva, previo al gol, dejó crecer al equipo visitante y le cedió el esférico, por lo que tuvo que remar otra vez contra corriente al ir perdiendo y alcanzar la igualada en los minutos finales del primer lapso, en un error de la portera visitante en un disparo de muy lejos, adelante de media cancha, de Paola Alemán, que consiguió su tercera anotación del torneo.

En la parte complementaria, la Máquina hizo dos cambios de inicio, entre estos en la portería; mientras San Luis con las mismas once, aunque después entraron Citlali Hernández y Britany Cárdenas.

Muy diferente fue el accionar de San Luis, que salió decidido a buscar el gol de la victoria, tuvo mayor profundidad y posesión de balón, lo que hizo que las visitantes se defendieran. Y cuando las Celestes habían equilibrado el partido, en un contragolpe Daniela Carrandi por el centro recibe un pase filtrado y en jugada personal anota el 2-1 para las locales.

Posterior a la anotación Cruz Azul se fue con todo al frente, pero logró contener esos embates el equipo de casa, que en un contragolpe selló la victoria al recibir falta Estefanía Izaguirre dentro del área, para un penal que cobró bien Paola Alemán, y selló así la victoria 3-1, triunfo dedicado a su entrenador.

LOS GOLES

0-1 MINUTO 16 (CRUZ AZUL): Centro largo al área y la defensa Kenia García empuja a Karina Abud, para decretarse el penalti. Lo cobra Daniela Zempoalteca y anota.

1-1 MINUTO 37 (ADSL): Falta adelante de media cancha. La cobra Paola Alemán directo al área, muy bombeado, que mide mal y se techa la portera visitante Karla Morales. Así el balón se fue al fondo de las redes.

2-1 MINUTO 71 (ADSL): Daniela Carrandi recibe por el centro pase filtrado y con velocidad se quita a su marcadora, entra al área, dispara y la portera desvía, pero deja ahí el balón, para que la delantera rematará al fondo de las redes.

3-1 MINUTO 90 (ADSL): Estefanía Izaguirre entra sola al área y le comete falta la portera visitante. Daniela Carrandi cobra el penal y anota.

ARBITRAJE

Ana Cristina Guarneros fue la árbitro central con trabajo acertado. Amonestó por San Luis a Isabel Kasis y de Cruz Azul a Daniela Zempoalteca y portera Verónica Jiménez. Le apoyaron bien en las bandas sus auxiliares Karla Flores y Fernanda Ávila.

ALINEACIONES

ATLÉTICO DE SAN LUIS: 1.- C. Monreal; 3.- P. Urbieta; 4.- K. García; 17.- E. Carmona; 19.- M. Vázquez; 8.- C. Zepeda; 16.- P. Alemán (5. C. Hernández 2T); 10.- P. Montoya; 14.- I. Kasis (20.- B. Cárdenas 2T); 13.- E. Izaguirre; 7.- D. Carrandi. DT R. Esparza (MEX).

CRUZ AZUL: 12.- K. Morales (12.- K. Morales 2T); 2.- M. Díaz; 13.- D. Monroy; 17.- B. García; 23.- K. Zempoalteca; 7.- B. León; 20.- M. Ramírez (18.- R. Villuendas 2T); 8.- S. Romero; 19.- P. González; 21.- K. Abud; 26.- E. Espino (10.- N. Enciso 2T). DT R. Martínez (MEX).

EL DATO

Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de la Sra. Alicia Morales, madre de Rigoberto Esparza, DT del ADSL.

EL DATO

Paola Alemán con sus dos anotaciones, llegó a cuatro para convertirse en la goleadora del equipo en este torneo.

PRÓXIMO PARTIDO

En la jornada 9, Atlético de San Luis visita a Toluca, el lunes 5 de octubre a las 16 horas.