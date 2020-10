Victoria del Atlético de San Luis en el "Clásico" ante Querétaro

Con par de errores defensivos de Querétaro, Atlético de San Luis se quedó con el "clásico de la carretera 57". El marcador de 2-1 le dio para romper una racha de cuatro derrotas consecutivas, al abrir la jornada 14 del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX, en el estadio Alfonso Lastras Ramírez.

Las anotaciones fueron de Germán Berterame y Pablo Barrera por los potosinos que jugaron con su uniforme auriazul, en tanto que Fernando Madrigal hizo el de los queretanos, de atuendo todo de blanco.

Martin Báez | El Sol de San Luis

LAS ACCIONES

Atlético de San Luis saltó al campo con algunos jugadores recuperados de sus lesiones como Pablo Barrera, Dionicio Escalante y Anderson Julio, así como Ramiro González que estaba suspendido, quienes acompañaron a Axel Werner (portero), Ventura Alvarado, Camilo Mayada, Pablo López, Juan David Castro, Jorge Sánchez y Germán Berterame para completar el once inicial.

Querétaro dirigido por Alex Diego presentó a: Alcalá en la portería; Luna, Velázquez, Cervantes y Vera en la defensa; Escamilla, Madrigal Ramírez e Islas en medio campo; Sepúlveda y Silvera en la delantera.

Martin Báez | El Sol de San Luis

Los primeros 45 minutos tuvo a los locales como dominadores, se observaron más incisivos los jugadores que otros partidos, con más ganas y velocidad en los ataques, lo que trajo en llegadas por parte de Pablo Barrera y Anderson Julio, los elementos más peligrosos. Pero fue hasta el minuto 27 cuando un error del portero visitante Gil Alcalá le dio el tanto de la quiniela a Germán Berterame, para el 1-0.

Querétaro aunque intentó en varios lapsos del partido, no tenía profundidad y solo a base de centros al área intentó crear peligro. Tan es así que el entrenador Diego no le gustó lo que hacía su equipo, que mandó dos cambios en la recta final, entraron Perlaza y Arellano por Vera e Islas, pero no pudieron empatar, solo tuvieron un remate de "La Pina" aún lado.

En el complemento se invirtieron los papeles, Querétaro fue amplió dominador del partido; los cambios del primer tiempo y la entrada de Jonathan Betancourt le dieron rapidez y mayor entendimiento en sus líneas, pero aunque tenía llegada, no concretaba. San Luis no reaccionaba, cedía la posesión del balón y solo se replegaba.

Martin Báez | El Sol de San Luis

Tanto fue la insistencia de los Gallos Blancos que "para que la cuña apriete" Fernando Madrigal, ex San Luis, anotó la igualada en un disparo cruzado. Con el 1-1, los de casa se acordaron de jugar y en un contragolpe por izquierda, en despeje del portero Werner, que la defensa no corta, Pablo Barrera les gana la posesión y con un sombrerito anota el 2-1 cuando estaba siendo dominado el equipo local.

Los queretanos buscaron reaccionar con la entrada de Rivera y Sosa por Sepúlveda y Madrigal, en tanto que por San Luis salió Pablo Barrera e ingresó Mauro Quiroga y Rodrigo Noya. Pero no hubo para más, salvo un par de llegadas, una de Mauro y otra de Escamilla por cada equipo, pero sin fortuna. Se añadieron cuatro minutos y 2-1 ganó Atleti.

Diego Montaño fue el árbitro central con trabajo acertado. Amonestó por San Luis a Ventura Alvarado, Axel Werner, Ramiro González y Germán Berterame; en tanto que por Querétaro a Daniel Cervantes, Sebastián Sosa. Le apoyaron en las bandas Mario López y Enrique Martínez

Martin Báez | El Sol de San Luis

LOS GOLES

1-0 MINUTO 27 (ADSL): Disparo lejano por el centro de Anderson Julio, que bota antes, el portero Gil Alcalá no puede contener y le rebota en el pecho, el balón al centro para que lo remate de pierna derecha Germán Berterame y lo mandé al fondo de las redes.

1-1 MINUTO 77 (QRO): En un rebote le cae el balón a Jonathan Perlaza por la media luna, cede el balón a Fernando Madrigal que entraba por izquierda, y esté cruza su disparo para anotar.

2-1 MINUTO 82 (ADSL): Despeje largo del portero Axel Werner, que la defensa visitante deja botar, Pablo Barrera le gana la posesión y bombea el balón, a la salida del portero.

Martin Báez | El Sol de San Luis

ALINEACIONES

ATLÉTICO DE SAN LUIS: 13.- Axel Werner; 3.- D. Escalante; 5.- R. González; 18.- V. Alvarado; 18.- C. Mayada; 8.- P. Barrera (20.- M. Quiroga 2T); 2.- J.D. Castro (4.- M. Catalán 2T); 15.- J. Sánchez; 17.- P. López; 7.- G. Berterame; 11.- A. Julio (4.- R. Noya 2T). DT Guillermo Vázquez (MEX).

QUERÉTARO: 13.- G. Alcalá; 6.- A. Luna; 2.- J. Velázquez; 25.- D. Cervantes; 17.- E. Vera (24.- J. Perlaza 1T); 5.- 5.- K. Escamilla; 8.- F. Madrigal; 7.- K. Ramírez; 14.- O. Islas (27.- O. Arellano 1T); 15.-