Podrían vender el Estadio Alfonso Lastras

Se va a ampliar el estadio Alfonso Lastras Ramírez con una zona donde los costos de los boletos sean más económicos para que el pueblo pueda asistir a los partidos. Así lo anunció en exclusiva a El Sol de San Luis, Jacobo Payán Latuff, quien además adelantó la posibilidad de vender este año ese inmueble de su propiedad.

"Se me acercaron los Antorchistas y me dijeron que les interesaba comprarme el estadio. Les dije que vale 100 millones de dólares, es decir, 2 mil millones de pesos, pero que si me ofrecen la mitad pues estoy dispuesto a vendérselos, porque es gente que me compró una finca y me han respondido muy bien. Veremos que pasa si son ellos u otros que andan por ahí convenciéndome", dijo el empresario.

Por otra parte se dijo molesto por el aumento en el costo de los boletos para el partido de esta noche ante las Chivas.

"Se que este viernes el estadio se llenará con la visita del Guadalajara, pero estoy molesto porque aumentaron los costos de los boletos y muchos aficionados de hueso colorado al Atlético de San Luis no asistirán porque no tienen con qué pagarlo; no es posible que un boleto de cabeceras y sol esté arriba de 300 pesos y en la reventa llegan hasta darlos a mil pesos, algo que el pueblo no puede pagar”.

Y agregó “para este partido compré mil boletos, le regalé quinientos a mis empleados y los otros los vendí más baratos que su valor real a los conocidos de escasos recursos que tengo, incluso a muchos hasta se los regalé, porque es gente que quiere ir al futbol, pero no tiene con que pagar esas cantidad que la directiva puso a su contentillo".

Aclaró que aunque es socio del Club, poco se le toma en cuenta en esas decisiones de los costos del boletaje, bebidas y alimentos dentro del estadio.

"Pero independientemente de eso, quiero que este año se inicie la ampliación del estadio, unos diez mil lugares más en la zona de sol o cabeceras, para que ahí el costo del boleto sea menor y la gente pueda acceder, que solo paguen 100 pesos. Estoy seguro que los aficionados potosinos responderían y siempre se llenaría esa zona, para que no sufran abusos como el de está semana".

Finalmente dio su pronóstico para el partido del viernes, "gana San Luis 3-1 a Chivas, el triunfo se queda en casa".