Listo el ADSL femenil para recibir a Tigres

El próximo lunes 24 Atlético de San Luis femenil tendrá un difícil partido al recibir a Tigres de la UANL, por lo que la defensa potosina Paola Urbieta afirmó que están preparadas para darle una satisfacción a su afición.

"Nosotros sabemos que todos los rivales tienen sus ventajas y desventajas, recibimos a Tigres que no es nada fácil, va a ser complicado el partido, pero nosotras pasamos por un buen momento, andamos fuertes en los físico y mentalmente, por lo que eso puede ayudarnos a salir avantes de ese difícil compromiso en casa" comentó la defensa.

Martín Báez | El Sol de San Luis

Ahondó que aunque las felinas cuentan con un excelente plantel, de primer nivel, no es motivo de jugar con temor o nerviosismo,"al contrario es momento de sacar lo mejor, pues como se dice, en el campo somos once contra once y gana quien mete los goles".

La recia defensa central, capitana del equipo y que hace un par de días cumplió años, dijo que es importante ya sumar en casa, pues de visitante lo han hecho mejor, pero falta hacer pesar la localía, donde han disputado cuatro partidos, con saldo de un triunfo y tres derrotas. "Nos falta sumar en casa donde nuestra afición ha mostrado un gran apoyo, el que siempre agradecemos, por lo esperemos que el lunes no sea la excepción. Cierto que no nos ha ido bien jugando en nuestro estadio, pero estamos motivadas y convencidas de que el próximo lunes saldremos con todo en busca de darles ese triunfo que esperan".

Por último, destacó que la actitud y mentalidad del equipo son las características importantes del equipo, por lo que ante Tigres aplicarán todo eso, junto con el futbol que han mostrado y que va de menos a más.