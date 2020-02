Piden rivalidad sin violencia en duelo Gallos vs ADSL

Aún está fresco el recuerdo entre los aficionados potosinos y queretanos aquel domingo 20 de octubre de 2019 cuando se dieron lamentables hechos de violencia en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, que terminaron con el partido suspendido, invasión de cancha y personas lesionadas en las tribunas.

Por tal motivo la directiva de los Gallos Blancos de Querétaro a través de sus redes sociales difundió un video denominado #RivalidadNoEsViolencia, en el que jugadores y aficionados del equipo mandan un mensaje para no caer en la violencia.

Deportes Esto fue lo que pasó en el partido entre el ADSL y Querétaro

A través de minuto y medio que dura el video, textualmente se menciona lo siguiente: "Sabemos que existe pasión, entendemos la rivalidad, todos queremos ganar, pero si existe violencia, el que pierde es el futbol. En este juego no hay lugar como el pánico, México no necesita más de eso, nosotros hacemos lo que nos toca en la cancha, es nuestro turno en la tribuna, porque los Gallos tenemos lealtad por el juego, y nosotros repudiamos los actos violentos. Rivalidad no es violencia, aquí no. #RivalidadNoEsViolencia".

Por su parte, al considerarse partido de alto riesgo, el secretario de Seguridad Ciudadana de Querétaro informó del dispositivo especial que implementarán el domingo 23.

"El operativo contempla 1,250 elementos y tendrá inicio desde la carretera 57, que une a los estados de San Luis Potosí y Querétaro, donde habrá puntos de revisión y escoltamiento. También se está revisando el tema de la venta de alcohol y los permisos para llevar a cabo las medidas de protección civil, ya que el día del partido estaremos resguardando coordinadamente con la gente de seguridad física que se encarga del estadio, todo lo relativo a que los aficionados estén protegidos y no haya ningún brote de violencia".

Así que mientras se prepara todo en cuanto a seguridad y se dan mensajes de paz, los dos equipos, Querétaro FC y Atlético de San Luis, cerraron su preparación de cara al compromiso de la jornada siete el domingo 23 a las 17 horas en el estadio Corregidora y que tendrá como árbitro central a Fernando Hernández Gómez.