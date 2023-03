Chicharito criticó la falta de apoyo a la Selección: “cuando todo sale bien, no lo hay”

La Selección Mexicana fue duramente criticada luego del empate que tuvieron en el estadio Azteca ante el combinado de Jamaica, pero a pesar de esto, Chicharito Hernández habló fuerte sobre la falta de apoyo para el equipo nacional.

El delantero de LA Galaxy habló sobre lo que sucedió con jugadores como Guillermo Ochoa o con el propio Diego Cocca, que recién comenzó su gestión en los banquillos, y aseguró que ni cuando todo va bien se apoya al tri.

“Todos, como fanáticos, tenemos todo el derecho de pedir, exigir o quejarnos si las cosas no van como queremos; pero si tu selección va ganando, uno aplaude; si tu selección no obtiene resultados, te quejas ¿No es un poco extremo? ¿Y dónde queda el apoyo? Porque cuando caen los goles, y todo sale bien, no hay apoyo, lo que hay son festejos, y cuando la selección va empatando en tu estadio contra Jamaica, abucheas, tampoco estás apoyando”, mencionó en una transmisión en Twitch.

Todos podemos mejorar por el bien de nuestro país! 🇲🇽 pic.twitter.com/iWMoEXCY2F — Javier “Chicharito” Hernandez (@CH14_) March 27, 2023

Javier Hernández aseguró que a pesar de que no se sacó la victoria, la Selección Mexicana intentó ganar y tuvieron algunas ocasiones, destacando que cuando no se saca el resultado deseado, los jugadores son los primeros que se sienten mal, por lo que no entiende por qué se abuchea al equipo y en especial a Diego Cocca con solo dos encuentros dirigidos.

“Apoyo es lo que falta. Como fanático uno puede, creo, quejarse, abuchear, silbar. Claro que sí, cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero entonces no hay apoyo a la Selección, contra Jamaica se dominó, se tuvieron llegadas, y no se pudo concretar, tampoco se perdió… entonces creo que no es para abuchear, tampoco celebrar. Uno se puede quejar, porque cuando no se gana, soy el primero que se queja como jugador, y que me siento de la ching… pero luego luego en el segundo encuentro de Cocca, ¿Qué se abuchee?”.

Chicharito usa de ejemplo a AMLO

Para cerra sus palabras sobre lo que sucedió con la Selección Mexicana el domingo pasado, Javier Hernández destacó que los cambios van de la mano de todos, e incluso mencionó como ejemplo al presidente de México.

“Para que a México le vaya bien no depende del Peje, no depende de Cocca, no depende de Chicharito, ni de Raúl Jiménez o Chucky. Depende de todos nosotros, para que nos merezcamos ser campeones del mundo, y para merecerlo tenemos que mejorar, empezando jugadores, luego aficionados, directivos y al final medios de comunicación y esa es mi opinión”.