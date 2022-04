Atlético de San Luis aspira a liguilla en Sub 18 y Sub 20

A pesar del saldo no tan positivo que arrojó el par de enfrentamientos ante Cruz Azul el fin de semana, Atlético de San Luis en las categorías Sub 18 y Sub 20 se mantiene en la pelea por un lugar entre los ocho que califican a la liguilla.

En partidos disputados en las instalaciones de La Noria, en la división Sub 20 los Colchoneros lograron traerse la igualada 2-2 ante los Cementeros, para llegar a 24 puntos y en la última jornada ante Santos Laguna definirán si califican o no a la liguilla.

Los dirigidos por José Meléndez alinearon con: Jair Dickey, José Clemente, José Rodríguez, Walter Ortega, Luis Carrera, Salvador González, David Rodríguez, Luis Meza, Luis Calzadilla, Brandon Abundis y Ricardo Alba.

Al minuto 7 los locales se pusieron al frente 1-0 con tanto de Jorge García, para irse así al descanso en el primer lapso. En la parte complementaria llegó al minuto 60 el 1-1 de Brandon Agundis, y luego el 1-2 de los rojiblancos obra de Luis Meza. Pero al 70' de tiempo corrido Rafael Guerrero igualó el marcador 2-2 para terminar así.

Por lo que toca a la Sub 18, Cruz Azul se impuso por 2-1 al San Luis, pero en la tanda de penales los Colchoneritos se quedaron con el punto extra que los hace llegar a 29 unidades y será en la última jornada ante Santos Laguna que definan su pase a liguilla.

Los potosinos se pusieron al frente en el marcador 0-1 al minuto 17 con tanto de José Román. Fue hasta el segundo tiempo que reaccionó la maquinita al 77' con el 1-1 de Axel Romeo y el 2-1 un minuto después al 78 obra de Antonio Álvarez, para así finalizar el cotejo. En la tanda de penales, San Luis se impuso 3-5 para quedarse con la unidad extra.

El DT Rigoberto Esparza alineó con: Daniel Reyes, Bruno Alcocer, Ivanoe Auces, Eduardo Figueroa, Ángel Durán, Edgar Esparza, Gabriel Sánchez, José Román, Juan Medina, Sergio Cervantes y Jorge Gámez.