A pesar de perder, destaco la entrega de mis jugadoras: Rigo Esparza

A pesar de las siete bajas que tuvieron por Covid-19 el director técnico del Atlético de San Luis Femenil, Rigoberto Esparza, destacó la gran entrega de sus jugadoras ante un equipo de gran experiencia como lo es Rayadas de Monterrey, que las goleó 0-5 en su debut en la Liga MX Femenil.

"Desde que tomé el equipo es el resultado más abultado que me ha tocado recibir. Y puedo decir que a pesar de las siete bajas que por contagio tuvimos, el primer tiempo le competimos a Monterrey, tuvimos oportunidad de igualar el marcador pero no fuimos certeros, después ya Rayadas impuso su experiencia, forma de juego y no hubo oportunidad de igualar eso en los últimos veinte minutos.

Sin embargo, a pesar del abultado marcador con el que perdimos, rescato que con un equipo alterno les jugamos al tú por tú por más de 60 minutos, siendo una gran entrega de mis jugadoras que les reconozco", agregó.

Por otra parte el timonel de las Atléticas destacó el debut de la potosina América Ibarra, "feliz por eso, porque es una niña con muchas condiciones, la queríamos llevar poco a poco pero las circunstancias nos hicieron debutarla, y mira a sus 19 años hizo un gran trabajo en media cancha ante jugadoras ya consolidadas, ella nunca se achicó, puso lo que sabe de futbol y mostró buenas cosas a pesar de que apenas tiene un mes de entrenamiento con el primer equipo".

Por último, mencionó que espera tener pronto a las siete jugadoras que por coronavirus no pudieron estar en este partido.

"Espero recuperar a las jugadoras contagiadas lo más rápido posible, porque el equipo entrenó cinco días completo, venía jugando Edith, Kenia, Melina, Fanny, Paola, etc, y fueron bajas importantes en el equipo, por lo que espero tenerla lo más rápido posible. Se que es un tema de salud que no está en mis manos y todo dependerá de cómo se sientan para que vuelvan a entrenar al parejo de sus compañeras. Si no podemos contar con ellas pronto vamos a seguir trabajando con las que tengamos disponibles y dejando siempre todo en los entrenamientos y partidos", sentenció.