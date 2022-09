Fui parte de la historia de Serena Williams: Marcela Zacarías

Apenas hace unos días se dio el retiro oficial de Serena Williams, el cual aún se recuerda por lo emotivo que fue y por la leyenda que se ha convertido la tenista estadounidenses. La potosina Marcela Zacarías estuvo muy cerca de ella hace unos meses y en exclusiva nos dio su opinión de lo que fue convivir con una de las más grandes figuras del deporte blanco mundial.

"La verdad que fue un momento triste, la voy extrañar, el verla jugar hace unos días su último partido fue un sentimiento raro pero estoy emocionada de ver que es lo que sigue en su vida porque ha dado mucho por este deporte. A mi desde jovencita me inspiro a creer en mí, ha seguir luchando por mis sueños y así que espero que ella siga involucrada en el tenis y apoyando como lo ha hecho siempre".

Marcela Zacarías

Señaló Zacarías Valle, "me tocó estar en una clínicas de tenis que ofrecía, además tiene muchas Fundaciones que apoyan a niños, y siempre está al pendiente de las siguiente generaciones, la verdad que eso también inspira fuera de la cancha".

Un pasaje que no se puede pasar por alto, es que en la película "Rey Richard", estelarizadas por Will Smith, y que cuenta la historia de las hermanas Venus y Serena Williams, con varios premios Oscar ganados, fue la participación como actriz de Marcela Zacarías, apareciendo como la doble de Arantxa Sánchez Vicario, tenista española que enfrentó Serena.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

"La verdad que me sigue poniendo muy feliz porque fui un poquito parte de su historia en esa película y el haberla conocido ahí en la Premier en Los Ángeles ya que se retiró, me deja con muchos recuerdos porque pude tener una platica con Serena esa vez, y sobretodo conocer todo lo que fue su historia como tenista, desde niña, a través de la película donde tuve oportunidad de actuar. Cuando tuve oportunidad de conocerla y platicar con ella, no vi que fuera igual de intensa que en las canchas; lo que tiene es que es muy centrada, más tranquila, divertida y por momentos se ponía a bailar y estaba mucho con su familia, esposa e hija".

Agrega emocionada de recordar esos momentos: "No me tocó conocer a Richard, su papá, pero si al varios integrantes de su familia como Venus, otras hermanas, su mamá y te puedo decir que todos son muy unidos, quizás por ello las Williams llegaron muy lejos en el tenis, por el apoyo que se han dado entre ellos. La verdad que se le va a extrañar a Serena su partida".