Fue algo muy desagradable lo que pasó: Guillermo Vázquez

Al término del partido ante Mazatlán, ni la directiva anunció el despido del director técnico, ni el mismo Guillermo Vázquez renunció, luego de la grave humillación que le propinó Mazatlán al Atlético de San Luis en su propio estadio.

En la conferencia de prensa virtual, con el rostro desencajado, molesto y apenado, Memo Vázquez solo se limitó a dar sus impresiones del partido, no aceptó preguntas e inmediatamente se retiró.

"Habíamos tenido malos días, pero nunca como este, el equipo entró totalmente tibio al partido, poco comprometido; la verdad que no ofrecimos ninguna resistencia al rival, todo lo que habíamos venido mejorando se dejo de hacer en medio tiempo. Ellos por supuesto aprovecharon todas las facilidades que dimos y fuimos una presa muy fácil.

En el medio tiempo les dije (a los jugadores) que esto no se valía, que era una vergüenza muy grande, que así no se podía representar a este equipo, y si hubiera podido hacer once cambios los hubiera hecho, entonces la verdad que fue muy desagradable este juego. En el segundo tiempo intentaron hacer algo pero ya era muy complicado, el daño estaba hecho, y bueno la verdad que es una noche difícil.

No se que vaya a pasar conmigo, yo he tratado de hacer lo mejor que he podido y la verdad que los resultados no han sido los que hemos deseado y planeado. Y bueno estoy en manos de lo que diga la directiva y vamos a esperar a ver que pasa. Así que buenas noches y hasta luego", agregó y dejó la conferencia virtual.

EL DATO

En toda su carrera como director técnico, es la primera vez que Memo Vázquez suma once derrotas en un torneo

