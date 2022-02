Fermín Rivera se presenta en corrida en La Plaza México

Después de una ardua preparación en las últimas semanas, el Matador de Toros Fermín Rivera está listo para tomar parte en la corrida que cierra los festejos de la Feria de Aniversario 75-76 de la monumental Plaza México en la capital del país.

El diestro potosino será el segundo espada en el cartel que encabeza Arturo Macías, El Cejas, y también se incluye a Diego Sánchez, además del rejoneador Paco Velásques y Forcados Amadores de México. Se lidiarán seis astados de la ganadería Barralva, más un toro de rejones por definir.

Ofreció una interesante charla al distinguido reportero de toros Adiel Armando Bolio, de El Sol del Centro, a quien le dijo: “La Plaza México siempre será importante para los toreros, marca la pauta y la carrera de nosotros y cuando se torea en ese ruedo hay dar la cara y puntuar. Uno se la tiene que jugar siempre con mucha ilusión pues el compromiso es grande ante una gran afición que, así como se entrega sin reserva también te exige al máximo, no hay otra igual. A cualquier plaza, pero sobre todo a la México, hay que salir con la idea de dar más para subir uno a uno los peldaños que te ayuden a sumar para llegar a lo que uno quiere, al sitio que uno sueña y desea”.

De su paso y mantenimiento taurino durante la terrible y extensa pandemia, Fermín le comentó: “La verdad es que en lo personal no se ha toreado mucho vestido de luces, pero, al contrario de ello, el campo ha sido fundamental para mí, pues he visto de manera diferente toda esta situación, reitero, me la he pasado en el campo bravo poniéndome a tono, además de realizar de manera constante mi entrenamiento físico para llegar en óptimas condiciones al compromiso que ahora tengo en la Monumental Plaza México, donde por cierto empezaré mi campaña 2022 y mucho dependerá de lo que suceda este domingo para el resto de la temporada”.

EL DATO Fermín Rivera en el 2020 solo toreó tres corridas y en el 2021 fueron siete

La información deportiva más reciente que "El Sol de San Luis" tiene para ti; haz click aquí