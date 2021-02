Esparza satisfecho con desempeño del Atlético de San Luis Femenil ante Tigres

Luego de que el Atlético de San Luis Femenil consiguiera su primer punto del campeonato ante el actual campeón de la Liga MX Femenil, Tigres; Rigoberto Esparza, timonel del cuadro potosino se mostró satisfecho por el accionar de su equipo, ante una de las mejores escuadras de la categoría.

El estratega destacó el que las rojiblancas mantuvieran su marco intacto, pero “resaltó más el espíritu competitivo, el orden, la intensidad que mostraron, esto feliz de ver el partido y que ellas se den cuenta del nivel que pueden alcanzar; Tigres es un rival complicado, es difícil sacarle un porto sin furrier, pero las niñas entendieron muy bien el partido.”

Pese a que el trabajo fue corto en la semana este se enfocó en un solo objetivo “hicimos que ellas creyeran en el trabajo en el equipo; a partir de ahí nos enfocamos en lo táctico, ellas aprenden muy rápido, por el tiempo que tuvimos en preparar el partido ha sido la semana en que más e trabajó en lo táctico.”

“Me encantó su postura, pues teníamos que ser valientes, tratando de presionar un poco desde arriba, que sus jugadoras más ofensivas no tuvieran la pelota, íbamos a correr ciertos riesgos, pero era la única posibilidad de poder sacarle un punto a Tigres, fue un tema mental y táctico” comentó Esparza.

El timonel potosino, dijo que aún no cuenta con plantel completo para encarar el torneo “desafortunadamente no lo tenemos al cien por ciento, en un 70 u 80 porciento, entre temas de adaptación, de salud y lesiones, aquejamos desde el arranque del campeonato, pero no a sido escusa, siempre hubo posibilidad de jugar para otras jugadoras.”

Su próximo rival será Guadalajara, para mantener esta mística en el plantel enfatizó que se tienen que convencer de que puedan competir “probablemente no seamos uno de los equipos más experimentados, pero eso no quiere decir que no seamos de las escuadras con más desarrollo y talento, se los he dejado claro, es cuestión de no engañarlas, hubo muchísimos avances y esto fue por muchas cosas que hicieron en la cancha” finiquitó Esparza.

La escuadra potosina estará viajando este domingo a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde el próximo lunes 8 de febrero chocará ante Chivas, a las 17:00 horas en el estadio Akron.

