ADSL Femenil le arrebata un punto a Tigres

La escuadra del Atlético de San Luis Femenil suma su primer punto en casa, luego de igualar 0 a 0 ante el actual campeón Tigres de la UANL Femenil, dentro de la jornada 5 del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX Femenil, que se desarrolló en la cancha del estadio Alfonso Lastras Ramírez.

Lo que parecía ser un triunfo cantado para el cuadro regiomontano se complicó conforme avanzaban los minutos en el terreno de juego, ante un cuadro colchonero que se mantuvo con orden y concentración a lo largo del partido y así evitar por primera vez la caída de su marco en el campeonato.

Si bien el cuadro felino fue dueño del balón la mayor parte del partido, la falta de idea y el errar el último pase, evitó que estos concretaran frente al marco de Stefani Jiménez, se mostró segur abajo su marco.

El cuadro potosino poco o prácticamente nada pudo ofrecer a la hora de defender, tratando de mantener un orden defensivo sabiendo de la peligrosidad que tienen Tigres a la hora de ofender a sus rivales.

Lo mejor del juego se vino al minuto 88 de tiempo corrido, pues el cuadro visitante estrelló en tres ocasiones el esférico en los palos de la meta potosina, siendo lo más peligroso de todo el partido que se presentó en ambos marcos.

San Luis Femenil estará jugando este próximo lunes 8 de febrero a las 17:00 horas en el estadio Akron, ante las Chivas de Guadalajara, en la jornada 6 del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX Femenil.

Alineaciones:

Atl. de San Luis Femenil: S. Jiménez, P. Urbieta, K. García, Edith Carmona, B. García, C. Hernández, M. Zepeda, I. Kasis, P. Alemán, D. Carrandi, E. Izaguirre. Cambios: K. Reséndiz, A. Ibarra, K. Medina. DT Rigoberto Esparza.

Tigres: Ofelia Solís, G. Espinoza, C. Ferral, N. Villarreal, N. Miramontes, N. Antonio, N. Gómez Junco, M. Sánchez, M. Elizondo, S. Mayor, K. Martínez. Cambios: F Elizondo, L. Mercado, B. Cierra, B. García. DT Roberto Medina.

El uruguayo Leonel Rocco, director técnico del Atlético de San Luis, esta convencido de que con entrega, garra y corazón el equipo puede llegar lejos y dar muchas satisfacciones a la afición este torneo.

"Lo mental y lo físico estuvo espectacular en los jugadores, porque los diez o quince minutos finales metimos a Xolos en su reducto defensivo. O sea que la rebeldía, el deseo de revertir la situación por parte de los jugadores fue lo que resaltó, dejaron todo en la cancha y se rescató un punto que puede ser que a la larga nos sirva para cosas importantes.

Puedo decir que por lo pronto en estos cinco partido que se han jugado, estamos muy conformes con lo que ha sucedido porque hay una idea clara de lo que quiere San Luis, por momentos sale y en otros no, pero el equipo va encontrando una identidad, sabe a que juega y trataremos de seguir por ese camino", agregó.

Sin embargo no echa las campanas al vuelo, "creo que lo que hay que corregir son unos 25 o 30 minutos del primer tiempo que no fuimos nosotros, no hubo precisión, perdimos las divididas, no podemos regalarlos así tan fácil porque los rivales se aprovechan de eso, y así lo hizo Tijuana para anotarnos los dos goles. Veremos el video y debemos corregir esos momentos y solo con trabajo podremos seguir mejorando, no hay más".

De si existe presión en el equipo por las tres derrotas que ha sufrido, el estratega charrúa descartó esa situación. "Lo que pasó antes ya fue, no podemos arrastrar lo del pasado, este es un nuevo campeonato y es una nueva ilusión, no tenemos que cargar esa mochila de antes, por lo que no hay presión absoluta en los jugadores. Acá hay apoyo, el responsable soy yo y asumo las responsabilidades a partir de este torneo, y por lo pronto nos viene Mazatlán y vamos por los tres puntos".

Por último, Leonel pidió a la afición potosina que tenga paciencia y apoye, "a veces los tiempos urgen para los equipos, pero nosotros venimos trabajando el día a día y espero que este grupo le de muchas alegrías a la institución y a sus seguidores, vamos a dar de que hablar en este campeonato se los aseguro porque para eso acá estamos", sentenció.