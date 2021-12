[En video] La boliviana Yolanda Arroyo feliz de competir en tierras potosinas

Para Yolanda Arroyo, atleta boliviana, el que los VIII Juegos Latinoamericanos Policías y Bomberos tuvieran como sede San Luis Potosí, fue la oportunidad perfecta de conocer otro país y una ciudad que se ganó su corazón.

Los atletas bolivianos y mexicanos estrecharon lazos de amistad en los Juegos. / Cristian Robledo.

"San Luis Potosí y su gente han sido de película, me ha encantado todo, estamos maravillados mis compañeros y yo, y si Dios me da vida voy a regresar en fecha próxima para vacacionar y poder conocer más lugares, ya que por el momento solo vengo con la selección a competir y nos regresamos a nuestro país para ponernos a trabajar", expresó en entrevista exclusiva para El Sol de San Luis.

Yolanda Arroyo Fernández, de la policía de Bolivia, se adjudicó tres medallas de plata. / Roberto Mirabal

Nos comenta que tiene 19 años de ser policía en su natal Bolivia, y actualmente desarrolla labores en la Universidad Policial al impartir docencia en materia de acondicionamiento físico. "Mi deporte es el atletismo, me encanta y bueno es la primera vez que compito por mi país en unos Juegos Latinoamericanos y me fue muy bien, sumé tres medallas en mi categoría, las tres de plata en los 800 y 1500 metros así como 6 kilómetros, por lo que me regresó a mi país muy contenta".

Por último aprovechó para dedicarle sus triunfos a su familia, papá, mamá y hermanos, que la apoyan siempre y que están al pendiente de su participación, al igual que a su corporación y universidad policial a la que les agradece todo el apoyo recibido para poder venir a competir.

