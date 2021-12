[En video] Irma "La Torbellino" García apoya los Juegos de Policías y Bomberos

Aunque no podrá participar por ser deportista profesional, la boxeadora Irma "La Torbellino" García estará presente y respalda los VIII Juegos Latinoamericanos Policías y Bomberos "San Luis Potosí 2021", que se realizan del 5 al 11 de diciembre en la capital potosina.

"Estamos súper felices de que sean los octavos Juegos en San Luis Potosí, después de lo que vivimos con lo de la pandemia ya regresan todas las actividades. La verdad que es bueno y como integrante de una institución de seguridad, además de boxeadora profesional, será una gran fiesta para todos nosotros y los habitantes de la capital potosina".

La pugilista profesional charló con El Sol de San Luis en su visita a la capital potosina. / Cristian Robledo

La también abogada es elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por lo que comentó en la entrevista con El Sol de San Luis, que contemplan participar con una delegación de 80 policías. "Fíjate que hay elementos de las distintas corporaciones que son buenos deportistas, y estos Juegos vendrán a vincular mucho con la sociedad y más ahora que todos los deportes en San Luis Potosí serán en plazas públicas, se va a dar cuenta la ciudadanía de que tanto policías como bomberos también tienen condición física, ganas de competir y triunfar, entonces es una interacción muy padre la que se disfrutará".

Aunque no participará en los Juegos LAPyB, estará presente con la SSCCDMX. / Cristian Robledo

Le cuestionamos si ella participará en el boxeo, "no tengo esa fortuna porque soy ya una deportista profesional y el nivel es más amateur para que sea parejo; sin embargo para mi hubiera sido un orgullo poder participar y representar a mi institución en estas justas deportivas. Sin embargo estoy involucrada en la delegación que compite y apoyando desde esa trinchera".

Por último, mencionó que tiene un especial cariño por San Luis Potosí, "tengo familia aquí y siempre me ha encantado venir por acá, además tengo muchas amistades y compañeros de corporaciones y me reciben muy bien, me tratan con mucho cariño. Ya tengo ganas de echarme una corrida en el parque Tangamanga y unos guantes en los gimnasios de box que tienen para entrenar", apuntó.

EL DATO

El pasado 12 de noviembre Irma García regresó al boxeo profesional y derrotó por decisión unánime a Jessica Martínez en 8 rounds en peso gallo.

