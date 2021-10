[En video] Javier Güemez espera un Monterrey motivado el domingo en el Lastras

Javier Güemez, mediocampista del Atlético de San Luis, afirmó que el domingo 31 el equipo se juega mucho del futuro ante Monterrey, por lo que será una partido difícil, pero que deben resolver a su favor.

"Para nosotros no hay otro resultado más que ganar, no nos sirve en estas instancias el empate. Esperamos al mejor Monterrey, motivado y que vendrá a buscar el resultado, eso será bueno para nosotros porque nos exigirán y debemos mostrarnos como un equipo también fuerte, que puede jugarle a cualquiera.

Partido a partido deja constancia de su calidad, por algo Javier Güemez es el capitán. / Cortesía ADSL.

Estamos bien, seguimos muy comprometidos, mientras tengamos la posibilidad de liguilla la vamos a pelear a muerte, depende totalmente de nosotros, y eso es lo que estamos apelando ir partido a partido, nos quedan tres finales y queremos quedar con los nueve puntos en disputa", agregó.

Sobre los malos resultados que han tenido en casa en los últimos partidos, el capitán de los colchoneros potosinos, fue directo: "La falta de atención, pequeños detalles que nos han costado puntos, pero en general se han echo buenos partidos, quizás nos falta el estar concentrados los 90 minutos, no dar pie a ningún detalle en contra. Hemos pecado en exceso de confianza el hecho de estar en casa, y de visita como que debes redoblar esfuerzos y se nota un equipo más entregado. Inconscientemente nos relajamos más porque estamos en casa, con nuestra gente y pensamos que es más fácil sacar los tres puntos. Pero no debe ser así y para eso estamos ya trabajando para que el equipo no muestre tantos cambios", apuntó.

Por último, sobre si están presionados en esta recta final del torneo, quien porta la playera número 16 en los dorsales, dijo: "Esa presión la manejamos de manera positiva, estamos apelando a que nos quedan tres partidos, 9 puntos, uno más que los otros 12 equipos. Y en lo nuestro estamos afilando lo malo que nos ha estado sucediendo a lo largo del torneo, estamos haciendo mucho hincapié en eso. Estoy convencido de que se verá otra cara del equipo ante Monterrey y que vamos a sacar el resultado", concluyó.

EL DATO

Javier Güemez, de 30 años, ha disputado todos los partidos de titular con el equipo. Suma 1150 minutos y una amonestación.

