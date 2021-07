"El resultado nos da confianza": director técnico del Atlético de San Luis Femenil

La victoria conquistada ante Pumas el pasado domingo, inyectó una importante dosis de confianza para el cuadro del Atlético de San Luis Femenil, que no se encontraba con el triunfo desde hace nueve compromisos, por lo que salir con las tres unidades llegó en buen momento para las rojiblancas en este arranque de torneo.

Para Jesús Padrón, técnico del cuadro femenil potosino, indicó que tras la victoria “El equipo esta fortalecido y contento, fue una semana donde tuvimos que redoblar esfuerzos, y veo un grupo muy confiado, que está trabajando y que quiere alcanzar los objetivos paso a paso, tomamos confianza para ir enfrentando los partidos.”

Deportes Aguascalientes, importante para las aspiraciones del potosino Rubén García

Dijo que el proceso no ha sido nada fácil pues “Hay que terminar de plasmar la ideas que tenemos, son muchos refuerzos, faltan las chicas españolas que estén nosotros, es trabajo, es el día a día, es confiar en lo que hacemos que juntas vamos hacer más fuertes que cualquier equipo y disfrutar de estos momentos.”

Destacó la importancia de contar con aficionados en las gradas del Estadio Alfonso Lastras que al final influyeron en el ánimo del plantel “las chicas lo sintieron, en medida que se a posible ojalá haya mucho más apoyo, pero fue importante, fue un factor que extrañaban, en los minutos de más apremio estuvieron apoyando y eso es plausible.”

Respecto a sus dos jugadoras españolas que no pudieron ver acción este fin de semana, espera que su pase internacional este llegando en esta semana, pero eso no garantiza que estén en el once titular el próximo partido.

“Están entrenando a tope, esperemos que este arreglado el proceso en la semana, pero tendrán que ganarse su lugar en los entrenamientos; son unas chicas muy profesionales con una muy buena actitud y eso se ve reflejado en la actitud del equipo.”

Su próximo rival será Toluca, compromiso complicado para las potosinas, pero llegarán con la confianza de sacar un buen resultado de este compromiso mencionó el estratega rojiblanco.

Con información de Edgar Barajas

Te puede interesar esta nota: Escándalos inauguran antes los Juegos Olímpicos de Tokio 2020