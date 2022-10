Corredores y sociedad responden y ayudan a salvar una vida

La comunidad runner y sociedad civil en general respondió al llamado del Patronato Pro Paciente Oncológico (PPPO) y se dio cita para correr, trotar o caminar en la carrera atlética ¡Ayúdanos a salvar una vida! de 5 y 10 kilómetros.

Un total de 420 corredores en punto de las 8:00 horas, con el nuevo horario, partieron al disparo de salida que dio Alberto Castillo, presidente del Patronato, en el andador central del Parque Juan H. Sánchez; para de ahí darle la vuelta, tomar Avenida V. Carranza y seguir el resto del recorrido por toda la Recreovía Carranza, hasta la Casa de la Cultura los de 5K y Uresti la 10K, ida y vuelta al punto de partida.

Conforme pasaron los minutos fueron arribando los corredores, que hay que decirlo, no les importó que en esta ocasión no hubo premiación ni playera, solo 100 medallas que rápidamente se agotaron, no siendo impedimento para realizarse su mayor esfuerzo, llegar contentos a la meta y sobretodo con el saber que aunque sea con un "granito de arena" al pagar su inscripción, contribuyen para que niños y adultos que no cuentan con seguridad social, que padecen cáncer y son atendidos en el Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", reciban los beneficios de lo recaudado para las radioterapias, quimioterapias y medicamentos que tanta falta les hacen.

Israel Martínez fue el triunfador en los 10 kilómetros en la carrera del PPPO. / Cortesía Deporte Municipal.

En los 5 kilómetros varonil el triunfo fue para Jesús López Balderas, corredor libre, con 20:21; segundo sitio para José Raquel Alvarado, de Frutería Mexquitic, con 21:00, y tercero Ariel Gerardo Puente Ortiz, del Club Halcones, con 22:22.

De las damas en 5K, Paulina Aldrete, del CDP - Quintanilla Team, logró la victoria con 20:23; segundo Mariana Cervantes, de patrocinio libre, con 20:24, y tercera Remilia Martínez Espinosa, corredora libre, con 25:57.

En los 10K, Israel Martínez, corredor libre con 35:19 fue el campeón; segundo sitio para Luis Enrique Flores, Club Simba, 35:58, y tercero Luis Diego Vera Santiago, corredor libre, 39:04.

El Patronato Pro Paciente Oncológico agradece el apoyo de todos por salvar una vida. / Cortesía Deporte Municipal.

La rama femenil 10K, la campeona fue Alejandra González García, del CDP, con 45:43; segundo sitio Luis Elena González, de Trotamundos, con 47:13, y tercera Jessica Ferretiz, de CASTDIM, con 50:20.

Finalmente los ganadores de las dos bicicletas que se rifaron al final fueron: Ernesto Esquivel (#487) y María Fernanda Fierro (#40).

EL DATO En total se inscribieron más de 500 personas, pero solo corrieron 420

