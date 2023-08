Cordero y Hernández lograron un segundo lugar en el XX Rally Sierra Juárez 2023

La edición XX del Rally Sierra Juárez 2023 que se disputó en tierras oaxaqueñas, no resultó positivo para la dupla del piloto potosino Ricardo Cordero y navegante michoacano Marco Hernández, al finalizar en el segundo lugar.

La dupla Cordero-Hernández que el año pasado habían triunfado en Oaxaca, peleaba el primer lugar, pero una ponchadura en la llanta delantera izquierda en su automóvil los relegó al segundo puesto, perdiendo la posibilidad de volver a ganar.

"Una disculpa a todo mi equipo, a mi familia y a la gente que nos ayudó, ponchamos una llanta en la última etapa, veníamos ganando el rally y ahora nos vamos a segundo; es mi error y de nadie más. No me queda más que decir que vamos a salir con todo en la próxima carrera y que no importa cuántos obstáculos más me quiera poner el universo, no me voy a rendir", escribió Ricardo Cordero en sus redes sociales, horas después de finalizar la competencia.

Al final la quinta fecha del Campeonato Mexicano de Rallies se la adjudicaron el piloto del equipo VP Garage, Miguel Granados y su navegante el Español Marc Martí.

La segunda posición fue para la dupla conformada por el potosino Ricardo Cordero y su navegante el michoacano Marco Hernández, seguidos en el tercer puesto por el Oaxaqueño Emilio Velázquez y su navegante Javier Marín.

En cuanto al FIA NACAM Rally los resultados favorecieron a la pareja México-España de Alejandro Mauro y Diego Sanjuán, quienes junto a sus compañeros de equipo Miguel Granados y el español Marc Martí ganadores del segundo puesto, y Gabriel Pérez y su navegante Adrián Carmona en el tercer sitio, sumaron el 1,2 y 3 para el equipo Vp Garage.

En cuanto a tiempos los ganadores del certamen oaxaqueño dentro del CMR lograron acumular lo siguiente: 1er lugar Miguel Granados, ocho etapas, 1:06:12.8 milésimas; 2do lugar Ricardo Cordero, 1:07:40.2 milésimas; 3er lugar Emilio Velázquez, 1:13:10.0 milésimas.

Tiempos que colocan faltando dos fechas para terminar la temporada al potosino Ricardo Cordero con amplias posibilidades de adjudicarse una vez más el Campeonato Nacional en este 2023.