Contento el DT Marcelo Méndez con su Atlético de San Luis

Sumar ocho puntos de los últimos doce, en cuatro partidos disputados en los últimos quince días, tienen a Marcelo Méndez, director técnico del Atlético de San Luis, contento porque no solo el equipo camina sino que ha sido competitivo contra cualquier rival.

"Si me tiene satisfecho el esfuerzo de los jugadores, porque en quince días disputamos cuatro partidos, y está semana jugamos dos en menos de siete días, y era importante no perder ante León para seguir con ese buen paso que habíamos perdido un poco ante Tigres en casa".

Ahondó "tuvimos dos semanas muy intensas y el equipo respondió, competimos y eso me deja contento, la idea nuestra es pelear un puesto en la liguilla aunque nos vienen rivales difíciles en este cierre, pero también San Luis tiene lo suyo para hacerlos sufrir. Lo mejor es que partido a partido hemos podido competir, incluso la gente así lo está percibiendo, porque en casa perdimos 0-3 con Tigres y no dejaron de alentarnos y hasta con aplausos despidieron al equipo, lo que no sucedía desde hace mucho tiempo".

Descartó por el momento el hecho de que con este buen paso su equipo ya tenga un lugar seguro en la liguilla.

"Aún no, si bien vamos haciendo un buen torneo nos quedan aún en disputa 15 puntos y no podemos decir que ya estamos dentro de liguilla, sería un error nuestro el pensar que ya tenemos el pase. Necesitamos seguir sumando y después veremos si estos puntos que hemos sacado de visita sirven. No debemos bajar la intensidad, seguir trabajando con humildad y tener en cuenta que en cada partido hay circunstancias especiales que se presentan y que debemos sortearlas".

En cuanto a la baja de Germán Berterame, que será suspendido y no podrá estar en el siguiente partido ante América, pasando la Fecha FIFA, el estratega charrúa comentó:

"Es un jugador importante pero detrás de él tenemos un buen plantel que respalda al equipo. Si bien vamos a resentirlo, tendremos 15 días para descansar por el parón en el torneo, habrá tiempo para analizar quien lo suplirá y como vamos a pararnos en ese próximo partido".

