Confirman a Rubén García Jr. como piloto de escudería potosina para NASCAR 2021

La escudería potosina Canel's - Logitech G - Amanc anunció que el Rubén García Jr. seguirá vistiendo los colores para la temporada 2021 de la NASCAR, en la que buscará sumar su cuarto título.

Siete años tiene ya defendiendo el piloto los uniformes del Sabor Ganador, durante los cuales en el año 2013 de su debut consiguió tres top de la clasificación general NASCAR; en el 2014 deja las filas del equipo, pero regresa en el 2015, año que consigue la primer aureola dentro de NASCAR.

Para el 2016 Rubén participan en otra categoría con el equipo potosino, y en el 2018 y 2019 los mejores años de García Jr. al ser dos veces campeón, igualando la marca de títulos dentro de NASCAR México.

A menos de un mes del arranque de temporada nuevos retos e historia están por escribir, el cuarto título para García Jr. y séptimo para el equipo, lo que representa un fuerte compromiso para quien conduce el auto con el número 88.

“Muy contento de estar otro año más con el equipo, llegó muy motivado para esta temporada después de un año diferente y de cierta forma difícil para todos. Ahora enfrentamos una nueva oportunidad para buscar la cuarta corona”.

Durante este tiempo en el que el equipo comenzaba a tomar forma Rubén García Jr. ha tenido una buena pretemporada. “La preparación ha sido larga así que me he podido alistar a la perfección para enfrentar la primera fecha más fuerte que nunca, con las herramientas que me ha dado Logitech G, nuestro patrocinador, para entrenar en el simulador”.

