Atlético de San Luis no está en venta, pero si hay interesados en adquirirlo: Alberto Marrero

El Presidente del Club Atlético de San Luis, Juan Alberto Marrero, afirmó que hay un grupo de inversionistas americanos que quieren comprar la franquicia del equipo, el cual no está en venta.

"Hay un interés por parte de inversionistas americanos por adquirir la franquicia, a pesar de que nosotros no hemos puesto en venta al Club y menos lo ha hecho Atlético de Madrid. De ellos recibimos una oferta la cual se está analizando, pero hoy puedo decirte que no hay nada en concreto, aún no nos vamos, ni hemos vendido nada", explicó este lunes en entrevista al reportero Gustavo Mendoza de la cadena televisiva Fox Sports Mx.

Ahondó el dirigente español "la realidad es que tenemos en la mesa esa oferta que como lo mencionó se está analizando, y de no concretarse nada nosotros vamos a seguir adelante con el Club con las mismas ganas e interés que le hemos puesto desde que llegamos a México, por lo que descartamos irnos".

En cuanto al tema del pago de la multa económica por haber finalizado como últimos de la tabla de cocientes, Juan Alberto comentó: "Primero veremos en la próxima Asamblea de Dueños como va a ser el proceso, como será el calendario de pagos, lo único que hasta el momento conocemos es que nosotros pagaremos los 120 millones de pesos, de eso no hay duda y lo haremos porque sabemos cumplir, pero de ahí en más no se nos ha fijado una fecha ni si será en un solo pago o en varios. Tenemos que esperar a ver que sucede para liquidar esa deuda".

Cabe mencionar que será el lunes 24 de mayo cuando se lleve a cabo la Asamblea de Dueños, en la que se habla de diversos temas y sean la mayoría quienes los aprueben, como el nuevo capital a Necaxa, el proceso de pago de las multas a FC Juárez, Atlas y San Luis, que son de 50, 70 y 120 millones de pesos, respectivamente, entre otros temas.

Por lo pronto, Atlético de San Luis "rompió filas" desde el pasado viernes 30 de abril, el DT Leonel Rocco fue cesado, y en estos días realizarán el análisis de la temporada 2020-2021, ya que según se ha mencionado, habrá una reestructuración total en el Club.

