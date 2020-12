Centro Gydman cierra el año con Gala Navideña 2020

La Academia de Gimnasia Centro Gydman cerró con broche de oro este año al realizar una colorida y alegre Gala Navideña 2020 con todas las alumnas (os) que integran los diferentes grupos.

Vaya que fue un año difícil para el Gydman ya que tuvieron que cerrar sus instalaciones durante varios meses por la pandemia. Sin embargo, pudieron regresar hace unas semanas luego de sanitizar todo el inmueble y aparatos, así como aplicar las medidas protocolarias que les exigieron las autoridades de salud, para llevar a cabo las clases con un número limitado de alumnos con sana distancia y uso del cubrebocas.

Todas las alumnas (os) tomaron parte en la Gala Navideña 2020 que se realizó virtual. / cortesía Academia CG.

Lo mejor es que aunque no se pudo realizar la Copa Gydman que año con año se organiza el primer fin de semana de diciembre, si se pudo llevar a cabo de manera virtual la Gala Navideña 2020.

En esta intervinieron los grupos de alumnas del Baby Gydman, Miss Yannia, Miss Muñe, Maestro Yaen y Maestro Esparza, quienes mediante rutinas mostraron lo aprendido con saltos, acrobacias y flexibilidad de sus cuerpos, en la modalidad de piso y bajo los acordes de música navideña y villancicos, en español e inglés, como "Feliz navidad", "Rodolfo El Reno", "Santa Claus llegó a la ciudad", "Noche de paz", entre otras. Además de la participación en una exhibición del grupo de alumnos varonil y gimnasia para adultos.

Como cierre, los profesores de la Academia encabezados por el profesor Rafael Esparza López y Yannia Esparza, procedieron a la entrega de medallas a todos las alumnas (os) participantes en la Gala Navideña 2020, reconociendo la entrega y entusiasmo mostrado en cada una de las rutinas, mientras se escuchaba como fondo la canción "We are the champions" del grupo inglés Queen.

Cabe mencionar que aquellos alumnos que no pudieron participar, les fue entrega su medalla en sus domicilios, para evitar que salieran de sus casas.

EL DATO

La Academia de Gimnasia Olímpica Centro Gydman tiene más de 38 años de trabajar con niños, jóvenes y adultos

