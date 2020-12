Leonel Rocco saca cosas positivas del amistoso ante Mineros

Al finalizar el partido que ganó Atlético de San Luis ante Mineros de Zacatecas, el director técnico uruguayo Leonel Rocco afirmó que su equipo sigue mostrando aspectos positivos y que poco a poco van memorizando los jugadores todo lo aprendido en los entrenamientos.

"Al cuerpo técnico no deja el partido sensaciones muy positivas, lo principal como decimos nosotros es que este es un grupo, no solo el equipo lo conforman once jugadores, sino más de treinta por el momento. La verdad que lo que hicimos hoy al para dos equipos diferentes, es que ambos jugaron de la misma manera. Eso nos da gran satisfacción porque se va automatizando en todos lo que pretendemos, lo que trabajamos diariamente y el saldo es muy positivo, pero tenemos que seguir en este camino", agregó.

En cuanto a lo que deben mejorar, "siempre hay detalles, nosotros acostumbrados a tener el video y mostrárselos a los jugadores para que corrijan lo que hay que corregir. Todo lo conversamos con ellos y lo trabajamos en la semana. Eso será en este equipo una constante, corregir cosas y después reforzar las cosas buenas que estamos haciendo porque es el camino que nos llevará a conseguir los resultados en un futuro".

En cuanto al cierre de los partidos de pretemporada, el timonel señaló "nos queda un reto muy lindo con Chivas en los siguientes días, por lo que tenemos que seguir trabajando de la misma manera, con intensidad y convencimiento, para el inicio del campeonato que lo tenemos a la vuelta de la esquina".