Capitanes del Atlético de San Luis aceptan que fue un fracaso el torneo

Los capitanes del Atlético de San Luis, Marcelo Barovero y Javier Güemez, reconocieron que fue un torneo Apertura 2022 que fue de muy bajo nivel futbolístico, y fue el mediocampista quien se atrevió a afirmar "no hay que darle vueltas, fue un fracaso".

En conferencia de prensa presencial y vía zoom, ambos futbolistas coincidieron que la falta de solidez defensiva y contundencia ofensiva al final terminó por pasarles factura, y aunque se quedaron a un punto de lograr el boleto a reclasificación, en lo colectivo e individual estuvieron muy por debajo de lo hecho en el torneo pasado.

"No hay que tenerle miedo a la palabra fracaso -expresó Javier Güemez- y esto lo fue. La responsabilidad de cada uno lo asumimos como tal, es un fracaso el no calificar, ahora debemos tener autocrítica, jugadores y directiva, analizar lo que se hizo bien y lo que no. Y pasó mucho que nos hizo falta solidez defensiva y contundencia ofensiva. En el torneo pasado, si hacemos esa comparación, cerrábamos muy bien los partidos, con pocos goles en contra y logrando anotar uno o dos, pero siendo sólidos. En el arranque del torneo tuvimos tres cuatro o partidos que no supimos manejar, varios empates que pudimos tener la victoria y el cierre del torneo fue muy malo, la segunda parte del torneo el equipo quedó a deber mucho, haciendo una autocrítica".

Marcelo Barovero señaló: "Añadiría que la localia también fue otro aspecto que no manejamos bien, perdimos muchos puntos en casa donde debe ser más fuerte, porque no hemos pesado en ese aspecto para conseguir los objetivos y que la afición se sienta identificada con el equipo. Creo que sufrimos un estancamiento, no seguimos creciendo, nos faltó encontrar variantes, un nivel equilibrado en todas las líneas, el torneo pasado cerramos muy bien y ahora llegamos muy descoordinados en las líneas. Sabemos que en esta liga hay mucha diferencia en los planteles y detectamos quienes están a nuestro nivel y contra ellos no lo aprovechamos para sacar resultados cuando nos enfrentamos entre sí".

De lo que viene a futuro, el guardameta y mediocampista coincidieron en que la directiva no ha hablado con el plantel sobre el futuro, quienes se van a ir, quienes llegan, si se mantiene el cuerpo técnico o no, aunque ambos tienen contrato por lo que resta de la temporada. Y enviaron un mensaje a la afición:

"Agradecerles el apoyo total, que te reconozcan después de algunas derrotas, es de destacar, que no olviden que el equipo siempre sale a dejar todo en cada partido, no salimos con la mentalidad de perder, a veces sale las cosas otras veces no. Ya demostramos que podemos hacerlo bien y ahora en las malas, pues que también no se alejen, porque así es esto del fútbol y en la vida, altibajos constantes. No siempre se está arriba", dijo Barovero.

"Decirle que estamos sentando las bases para algo. Todos nos quedamos con esa frustración de no calificar, y no por eso somos los más malos como en otros torneos si lo hemos sido. Creo que estamos teniendo cosas, destellos, que nos dicen que vamos avanzando y eso la afición debe también tomarlo en cuenta y no dejarnos de apoyar" apuntó Güemez.

EL DATO

La directiva analiza la continuidad de varios jugadores que terminan contrato como: Rubens Sambueza, Ramón Juárez, Abel Hernández, entre otros.