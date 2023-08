Boxeadores potosinos pelearán en aniversario luctuoso de Salvador Sánchez

El próximo 12 de agosto se cumplen 41 años de la muerte de Salvador Sánchez, por esta razón se realizará una función de Box por aniversario luctuoso del gran campeón mexicano en donde actuarán pugilistas de varias partes del país entre ellos potosinos.

El evento de Box se realizará el próximo sábado en el gimnasio Salvador Sánchez, en la unidad deportiva Miguel Alemán Valdés en Celaya, Guanajuato. En esta función actuarán 13 pugilistas de San Luis Potosí de varios gimnasios en una función en la que se tienen contempladas 30 peleas en diferentes pesos.

Cortesía KOasicha Boxing

Del KOasicha Boxing peleará Atzel Eduardo Hernández contra Kevin Esparza Querétaro, L.C. en 36 kg, Gabriel Isaac Torres ante Juan Manuel Urbina Cortázar del Mau Boxing en 53 kg, Marco Gil Ortega del Balaam Castellanos, Celaya en 44 kg, Jorge Hernández en los 64 kg ante Ángel Medina Castellanos y Carlos Saúl Beltrán en 57 kg contra René García.

Además de Aaron López ante Emilio Ramos del S. Sánchez en los 79 kg, Raquel Neftaly Montalvo se medirá con Cecilia Tapia del Castellanos en los 70 kg, David Alejandro Rodríguez peleará con Dan Arellano del Titanes Salazar en los 66 kg y Miguel Ángel Gallegos se medirá con Adrián López del Castellanos en los 67 kg.

Cortesía KOasicha Boxing

También acudirán los peladores del gimnasio Warrios y se trata de Ma. del Socorro Terrones que chocará en los 44 kg ante Esmeralda Lara del Titanes Salazar, Jonathan Soriano ante Héctor Cortez del S. Sánchez en los 59 kg, Cristian Alberto Flores peleará con Víctor Guaristo del Team Mau Boxing en los 60 kg y Eduardo Barrón se mide con Diego Sastre del S. Sánchez en los 70 kg.

También se tienen programados los siguientes combates: Kevin Ortíz Vs. Andrés Campos en 22 kg, José Ferreira Vs Mateo Campos en 19 kg, Oliver Trujillo Celaya Vs Jesús Andrey Barretos en 24 kg, Cristian Hernández Escobedo Vs Ramón Paz Pátzcuaro en 36 kg, Brandon Cazares Vs Cristian Moreno en 46 kg y Juan Rodríguez Vs Luis Espinoza en 61 kg.

Cortesía KOasicha Boxing

Eduardo Valencia ante Omar Musico en 53 kg, Monserrat Navarro Vs Arlet Esquivel en 46 kg, Romina Ortíz Vs Emili Olvera en 53 kg, Rubén Rodríguez Vs Víctor Licea en 63 kg, Zoé Martínez Vs Santiago Juárez en 54 kg, Luis Malagón Vs Miguel Rangel en 51 kg y Guillermo Ortiz Vs Yael Moreno en 49 kg.

Antonio Rojas se medirá con Emiliano Morales en 57 kg, Guillermo Valenzuela Vs Gustavo Ibarra en 60 kg, Carlos Cortez Vs Cristian Escribano en 71 kg y Víctor Almanza Vs Rubén Mendoza en 69 kg.