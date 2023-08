Atlético de San Luis trabajará para liquidar los juegos

La tranquilidad llegó al Atlético de San Luis luego de la victoria ante Puebla con la que parece retoman confianza para este reinicio de la Liga MX y para encarar el duelo ante León el próximo miércoles en la cancha del estadio Alfonso Lastras.

El entrenador del equipo potosino, Gustavo Silva, está tranquilo por el triunfo que les da oportunidad para trabajar en el siguiente partido, pero en lo que deberán trabajar en la contundencia para liquidar los juegos y no sufrir como contra los Camoteros.

Cortesía | Atlético de San Luis

“Sufrimos en los minutos finales porque quisimos nosotros, porque tuvimos algunas oportunidades y no fue un pocas de hacer el tercer gol y matar el partido, no lo hicimos y después sufrimos en los minutos finales, pasó esa sensación porque nosotros no pusimos el balón adentro en las oportunidades que tuvimos, pero importante que estamos generando procesos, generado oportunidades en la secuencias seguir trabajando fuerte para que todas las oportunidades podamos convertir más goles”, comentó el entrenador brasileño.

Sobre este inicio de temporada en donde se encuentran entre los primeros 4 lugares de la tabla general, a falta de los juegos del domingo, el entrenador brasileño parece que está imprimiendo lo que él quiere en el terreno de juego, esto es producto de la continuidad que se le ha dado en la institución potosina.

“Un trabajo que estamos haciendo hace casi dos años desde que llegamos aquí entonces las ideas sigue en la misma, creo que a cada partido del equipo va agarrando más confianza y es el resultado natural de las cosas”, dijo.

Cortesía | Atlético de San Luis

Ya dejando atrás la pesadilla que fue la Leagues Cup no solo para el San Luis, sino para todo el futbol mexicano, el timonel de los potosinos confía que este torneo les de fortaleza a su equipo para esta temporada.

“Para mí la Leagues Cup hubo cosas buenas, claro que el resultado no fue lo que nos gustaría a nosotros, pero salimos ahí con muchas cosas más fuertes, creo que también la Leagues Cup va a ser al final del torneo su reflexión para cambiar algunas cosas, creo que la Liga MX también ya está en eso, pero para mí, al final la experiencia fue positiva y seguro que salimos mi fortalecidos de ahí y vamos a hacer aún más fuertes”, finalizó.

En la jornada 5 el Atlético de San Luis volverá al estadio Alfonso Lastras el próximo 23 de agosto cuando enfrente a los Esmeraldas de León a las 21:00 horas.