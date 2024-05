Reforma obligaría a propietarios de terrenos baldíos en SLP a bardearlos

El diputado José Antonio Lorca propuso que todos los terrenos que representen un riesgo para los ciudadanos deben ser bardeados o sus dueños multados, ya que son usados por malvivientes, tienen condiciones de abandono, son un foco de infección y hasta son usados para cometer ilícitos.

Sin embargo, diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado, acordaron solicitar opinión a diversos ayuntamientos de las cuatro zonas de la entidad, sobre esta iniciativa de reforma al artículo 471 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado.

El dictamen ya con las modificaciones a la propuesta original, establece que el bardeado solamente será obligatorio en las zonas urbanas y no se aplicará una multa a quienes no cumplan, sino que a petición del ayuntamiento el propietario del predio que represente un riesgo, deberá bardera o cercar y si no lo hace, lo hará el ayuntamiento y lo que erogue, se le cobrará al dueño en el impuesto predial correspondiente.

La obligación de bardear los terrenos ya existe en el Bando de Policía y Buen Gobierno de algunos ayuntamientos de San Luis Potosí y en el caso del ayuntamiento de la capital, la disposición se encuentra establecida en el Reglamento de Construcciones.

Los legisladores señalaron que no en todo el estado existen las mismas condiciones para llevar a cabo este tipo de tareas y en todo caso, se trata de medidas que deben tomarse en función de la diversas de cada municipio, por lo que sería un tema que recae en el ámbito municipal.

Es por ello que se tomó la determinación de consultar a los ayuntamientos en las diversas zonas del estado, para conocer la viabilidad de esta propuesta, si es aplicable y cuáles serían los impactos financieros, para estar en condiciones de poder emitir un voto razonado.

En la reunión de trabajo también fue aprobado el dictamen por el que se reforman los artículos segundo en su fracción I, 177 y 178 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en el Estado de San Luis Potosí.