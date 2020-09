Atlético de San Luis no contempla aún el regreso de aficionados al estadio

El Club Atlético de San Luis desmiente categóricamente el hecho de que la afición ya podrá asistir a los partidos del equipo en el estadio Alfonso Lastras Ramírez para fines de este mes.

Esto surge a raíz de las declaraciones del secretario de Seguridad Pública, Jaime Pineda Arteaga, en entrevista a varios medios locales, con base en que " es muy viable" que a fines de este mes puedan abrir las puertas del estadio ALR para que la afición potosina acuda, con una capacidad máxima del 30%, es decir, unos 8 mil aficionados, en caso de que se realice con todos los protocolos sanitarios establecidos y el sector de Salud Estatal estudie el caso y lo autorice.

Sobre esas afirmaciones de Pineda Arteaga, la responsable de comunicación del Atlético de San Luis, Paulina López, fue tajante en la postura del Club:

"Es totalmente una mentira, porque el equipo no se rige por lo que diga un Gobierno local ni sus autoridades de Salud, sino lo que nos marque las reglas de la Liga MX. Por el momento te puedo decir que no hay nada en concreto sobre el tema y menos a fines de este mes.

Tenemos entendido que (la Liga MX) si está preparando el regreso de aficionados en algunos estadios, pero la fecha no están próxima y menos en San Luis Potosí. Apenas está la idea en el escritorio, y de nuestra parte mientras nosotros no recibamos de la Liga MX el protocolo de salud que se requiere o nos de luz verde para poder ingresar al público, no podemos hacerlo en el partido que tendremos de local este mes, ni en los siguientes que restan".

Cabe mencionar que al Atlético de San Luis tiene tres partidos más de local en el presente torneo Guard1anes 2020, el primero este mes ante León en la jornada 12 el domingo 27. Y en octubre recibe el jueves 15 a Querétaro en la jornada 14 y también el jueves 29 a Mazatlán en la fecha 16.

