Atlético de San Luis vuelve a perder. Ahora ante Monterrey

Ante un diezmado Atlético de San Luis los Rayados de Monterrey se agenciaron sin problemas, la victoria por 1-2 en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, en partido a puerta cerrada de la jornada once del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX.

Fue la segunda derrota al hilo y séptima del equipo en once partidos disputados, para estancarse con 8 puntos en penúltimo lugar de la tabla. Monterrey ligó su cuarta victoria para llegar a 17 puntos y mantenerse en zona de calificación, entre los ocho primeros.

LAS ACCIONES

Atlético de San Luis inició con una alineación improvisada, ante ocho bajas de jugadores titulares, incluidos Werner, González, López, Catalán, Anderson y Mayada por lesión y Covid-19, así como León e Ibáñez ya recuperados pero que se fueron a la banca. La alineación fue con: Rodríguez, Alvarado, Noya, Castro y Escalante en la defensa; Sánchez, Barrera, López y Berterame en la media cancha; Quiroga y Pineda en la delantera.

Monterrey presentó a sus mejor once con el potosino Hugo González en la portería; Montes, Sánchez, Meza, Ortiz, Gallardo, Layún. Vegas, Rodríguez, Loba y Funes Mori. Dirigidos por Antonio Mohamed.

Los primeros 45 minutos San Luis tuvo mayor posesión de balón pero fue poco productivo a la ofensiva, sin profundidad y más a base de centros al área, fácil para los defensas, y tratando de aprovechar la pelota parada por las faltas del visitante, pero no pudo verlo reflejado en el marcador; y aunque iba perdiendo 0-1, logró emparejar el partido 1-1, pero en el tiempo de compensación recibió el 1-2, para irse abajo en el marcador al medio tiempo, ante un Monterrey que no hizo mucho.

En la parte complementaria, ambos equipos iniciaron con los mismos jugadores, aunque más adelante realizaron algunas modificaciones, incluida la lesión de rodilla de Dionicio Escalante, que tuvo que salir. Su lugar lo tomó Luis Felipe Gallegos quien reapareció, siendo su primer partido del torneo.

En cuanto a las acciones, la misma tónica del primer tiempo, posesión del balón del equipo local pero sin crear real peligro, imprecisos, faltos de imaginación, sin buscar paredes y solo enviando centros sin ton ni son, a pesar de tener superioridad numérica. Por su parte, los regios sobrellevando el partido y jugando al contragolpe, no arriesgando de más pues se quedaron con un elemento menos al ser expulsado César Montes, por doble amarilla; dosificaron el esfuerzo, quizás por el próximo partido que tienen, el Clásico Regio ante Tigres.

El árbitro central fue Marco Ortiz con trabajo muy irregular, pero sin influir en el marcador. Amonestó a seis jugadores y un entrenador; de San Luis fueron: Castro, Alvarado, Berterame y Noya; en tanto que por Rayados a: Funes Mori, Sánchez y Mohamed (DT), más la roja por doble amarilla a Montes. Le apoyaron en las bandas Christian Espinosa y Jorge Sánchez, con labor acertada.

LOS GOLES

0-1 MINUTO 20 (MONTERREY): Pierde el balón Jorge Sánchez en media cancha, lo aprovecha Rayados para salir a velocidad y Gallardo manda un pase filtrado a Ake Loba por el centro del campo, quien a velocidad entra al área entre los dos defensas y dispara ante la salida del portero.

1-1 MINUTO 31 (SAN LUIS): Tiro de esquina que cobra Barrera, el defensa Gallardo cabecea mal, hacía atrás, el balón le llega a Dionicio Escalante quien de cabeza le pone el balón al centro a Mauro Quiroga, controla y sorprende al disparar de taquito, de espaldas al arco, adelante del área chica, para anotar.

1-2 MINUTO 46 (MONTERREY): Celso Ortiz manda pase filtrado por el centro a Maximiliano Meza, quien controla y saca potente disparo al ángulo izquierdo. Golazo.

ALINEACIONES

ATLÉTICO DE SAN LUIS: 1.- F. Rodríguez; 2.- J.D. Castro; 3.- D. Escalante (6.- L.F. Gallegos 2T); 21.- V. Alvarado; 14.- R. Noya; 7.- B. Berterame; 8.- P. Barrera; 15.- J. Sánchez (9.- N. Ibáñez 2T); 17.- P. López; 19. D. Pineda; 20.- M. Quiroga. D.T. G. Vázquez (MEX).

MONTERREY: 1.- H. González; 3.- C. Montes; 4.- N. Sánchez; 7.- R. Funes Mori (9.- V. Janssen 2T); 10.- A. Loba (27.- D. Parra 2T); 11.- M. Meza (5.- M. Kraneviter 2T); 16.- C. Ortiz; 17.- J. Gallardo; 19.- M. Layún (35.- E. Cantú 2T); 20.- S. Vegas; 29.- C. Rodríguez (21.- A. González 2T). DT A. Mohamed (ARG).

EL DATO

De seis partidos en casa, San Luis tiene uno ganado, dos empatados y cuatro perdidos.

EL DATO

Dos jugadores potosinos fueron titulares: Diego Pineda por Atlético de San Luis y Hugo González en la portería de Rayados.

PROXIMO PARTIDO

Atlético de San Luis repite de local el domingo 27 de septiembre. Recibe a León en la jornada doce.