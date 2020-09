Gloria Murillo a favor de los reality shows deportivos

La atleta potosina Gloria Murillo consideró que es muy positivo que las televisoras mexicanas promuevan reality shows, como Exatlón 2020, para que motiven a los niños y jóvenes a practicar deporte.

"El hecho de ser parte del equipo rojo, Titanes, representa la oportunidad de poder mostrarle a la juventud mexicana que el deporte te puede llevar a tener una vida sana, dejar atrás la mala alimentación, ocio social y alejarte de las adiciones", comentó.

Agregó que ella es egresada de la licenciatura de Ciencias del Ejercicio de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y actualmente estudia una maestría en Mercadotecnia Deportiva allá en Monterrey, donde radica desde hace muchos años que se fue a vivir, luego de dejar tierras potosinas.

"La verdad que soy una apasionada de los deportes, me gusta practicar varias disciplinas, pero amo el atletismo de pista donde representé muchos años a los Tigres de la UANL en diversas competencias nacionales e internacionales".

Dijo que por el momento está totalmente enfocada en el Exatlón 2020, donde ya cumplió tres semanas participando con buenos resultados al sumar más triunfos que derrotas con el equipo Titanes.

"Quiero ser campeona del reality show aunque se que no será fácil porque hay muy buenas atletas; pero independientemente de eso lo que me gusta más es que las personas que ven el programa pueden conocer otras disciplinas deportivas, porque en México somos muy dados a ver solo futbol y no, hay muchos más deportes que se pueden practicar. Por eso Exatlón 2020 está padre porque voltean a ver a muchos deportistas que también entrenan y ponen todo por poner en alto a México".

Por último mencionó que se considera una persona muy luchadora en todos los aspectos, "no me gusta perder en nada, soy muy perfeccionista, y siempre me verán aprender y mejorar lo que hizo anteriormente".