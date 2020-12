Atlético de San Luis desmiente trabajar con promotores o visores externos

Mediante un comunicado la Academia del Atlético de San Luis aclaró que el Club no cuentan con gestores o visores externos, ni cobran cuotas por alguna visoria. Esto a raíz de que un pseudo promotor a través de sus redes sociales está haciendo "su agosto en diciembre" al prometer a jovencitos supuestamente trabajar con ellos por una cantidad y acomodarlos en equipos profesionales.

El español Jordi González, responsable de fuerzas básicas y director de la Academia del Atlético de San Luis, publicó el caso del promotor Mauricio G. y comentó en torno al tema: "Tengan cuidado por favor, ese sujeto no tiene nada que ver con nuestro club, no trabaja con nosotros, jamás cobraríamos un peso a ningún jugador por venir aquí. Nunca paguéis por jugar o por ir a un club. Terminemos con esta mafia".

De igual manera Francisco Rodríguez, director comercial del Atlético de San Luis compartió dichas publicaciones en su red social sobre el mencionado promotor

Por tal motivo, la Academia del Atlético de San Luis a través de su red social hace público lo del mencionado promotor y además mediante comunicado en las redes sociales del equipo mencionan textualmente:

"¡No te dejes engañar!, nuestra Academia ADSL no cuenta con gestores o visores externos, nuestras visorias son informadas mediante nuestras redes sociales oficiales y no tienen ningún costo. Te invitamos a que no caigas en publicidad falsa realizada vía redes sociales o accedas a pagar cuotas. Si tú quieres que te realicemos alguna visoria puedes enviarnos tu solicitud en un video junto con tus datos al correo: academia@atleticodesanluis.mx ".

