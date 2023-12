Aprendizaje y satisfacciones me deja el 2023: Ricardo Cordero

Culminó el año deportivo para Jesús Ricardo Cordero de Ávila y al hacer un balance del mismo, los considera de mucho aprendizaje, satisfacciones y algunos sinsabores, pero positivo.

"Para mi fue un año muy disputado, en esta ocasión todo se definió hasta las últimas fechas, como el FIA NACAM Championship del cual me convertí en tricampeón, y que me dio derecho a ir a Bakú a recibir mi tercer premio en la Gala Anual de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), y solo por ahí nos quedó el prietito en el arroz como fue ese subcampeonato en La Carrera Panamericana 2023, en la cual queríamos campeonar pero no se logró. Aún así fue un positivo año, de mucho aprendizaje", afirmó el piloto potosino en entrevista con El Sol de San Luis.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Y reconoció que el presente año fue distinto a los anteriores, "el hecho de que el 2023 fuera diferente a los dos anteriores, 2021 y 2022, de tener que remontar en varias carreras para obtener el triunfo y no llegar de líderes como lo estábamos haciendo en esos años, me ayudó mucho en aprender de las fallas que se tuvieron pero también me hizo formar un carácter para ser más competitivo, y se demostró que también podemos lograr los objetivos viniendo de atrás y que a veces aunque las cosas no sean fáciles, se pueden alcanzar con perseverancia e inteligencia".

Al cuestionarlo si algo le faltó para no verse tan apretado en las competencias, el piloto potosino comentó: "En el automovilismo no solo es tu esfuerzo o inteligencia, cuenta mucho la parte del auto, se nos presentó una falla en La Carrera Panamericana que nos privó de ese campeonato, pero lo peleamos hasta el final. Como se dice los fierros no tienen palabra, fue algo fortuito del que no estás excento, pero a pesar de ello todo mi equipo hizo un excelente trabajo y al final de tres títulos nos llevamos dos, el Campeonato Nacional y FIA NACAM Rally Championship".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Ahondó que también cuenta el hecho de que al ser el favorito en cada una de las competencias, las cosas no se dan fáciles, "pues la presión siempre existe cuando marchas de líder o eres el monarca vigente, es más difícil todo porque salen a querer ganarte, sea la carrera que sea, y la verdad que no me afecta, creo que esa adrenalina que se siente me gusta, ya me voy acostumbrando y el hecho de ser el rival a vencer te hace redoblar esfuerzos y los triunfos los valoras más".

Sobre la Gala Anual de la FIA a la que acudió a principios de este mes, platicó "es muy padre poder tener la oportunidad de asistir, una cena muy interesante porque asisten los mejores pilotos, solo los campeones de las diferentes categorías, puedes convivir con ellos y charlar de varios aspectos, ya es mi tercera vez consecutiva y te da mucho motivación y ganas de querer estará ahí otro año más en el 2024. Además de que por México fuimos Checo Pérez y un servidor, algo que resultó todavía más especial".





Por último con relación a lo que viene para el 2024, Ricardo Cordero adelantó: "Lo arrancamos primero con dos competencias internacionales de Rally en febrero, primero voy a Canadá y después a Noruega. Posteriormente nos enfocaremos en el Campeonato Nacional y de Norteamérica, así como en La Panamericana en octubre".