ADSL vs América ¿vas al partido? te damos unas recomendaciones

Hoy es el partido entre el Atlético de San Luis y el Club América a las 09:00 de la noche en el Estadio Alfonso lastras Ramírez; los boletos se agotaron en pocas horas pues desde la misma noche que el Atlético pasó a cuartos en el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX; se espera una enorme asistencia y si tú o tu familia tienen planeado asistir, te contamos qué puedes y qué no puedes llevar al estadio.

Llega con tiempo de sobra y no lleves esto:

Debido a la gran cantidad de vigilancia que habrá a los alrededores, es mejor que llegues por lo menos 45 minutos antes, para poder encontrar un buen lugar de estacionamiento, ubicar tu acceso y butaca e incluso, por si quieres comprar alguna botana antes del gran partido. Recuerda que se establecerán operativos viales en las calles aledañas al estadio; por lo que habrá un poco de tráfico desde temprana hora.

Al entrar al estadio te harán una revisión, entonces, lo mejor es no llevar nada, pero sabemos que a veces es imposible, entonces, si ese es el caso, no lleves mochilas grandes, un bolso pequeño es mejor (seas hombre o mujer), no puedes llevar objetos peligrosos o punzocortantes, no lleves maquillaje, ni botellas de agua o cualquier otra bebida, no podrás ingresar con comida; y a veces tampoco se permite entrar con cinturones de hebilla o gorras.

Prepárate por si hay lluvia

Como el clima está muy cambiante en los últimos días, lo mejor es ir preparados con impermeable, por si acaso a Tláloc se le ocurre hacer acto de presencia; evita llevar paraguas porque no se te va a permitir el acceso con él. Si de plano se te olvida llevar un paraguas, es común que los puedas encontrar afuera del estadio en venta, eso sí, el precio será un tanto más elevado de lo normal.

¡El suéter!

En el estadio siempre se siente más fuerte el viento porque es un espacio al descubierto, por lo que no debes olvidar un suéter o chamarra que te ayude a soportar el clima y no tengas que irte a medio partido porque ya no aguantas el frío, o peor aún, que no salgas congelado y con una posible gripa.

Disfruta la botanita

En el estadio encontrarás las deliciosas papas provi preparadas, palomitas, frappés, a veces tacos o tortas y por supuesto, la cervecita; así que lleva tu efectivo porque no siempre se aceptan las tarjetas. Dicho esto, te recomendamos unas papitas con su cerveza bien fría.

Respeto a todos

El América es un equipo de futbol que tiene aficionados por todo el país, así que habrá muchos seguidores del azulcrema en territorio potosino, porque además, muchos son potosinos, así que evita a toda costa cometer alguna falta de respeto en contra del equipo visitante o su porra o afición, pues el deporte tiene como finalidad unir a las personas y respetar sus gustos y creencias bajo el sano esparcimiento y la diversión familiar. No olvides que al estadio asisten niños y niñas y lo mejor es tener un ambiente seguro para todos.

¡Diviértete!

Nada como un buen desestrés a mitad de semana, apoya a tu equipo favorito desde la tribuna y celebra sus goles con mucha emoción.