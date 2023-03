¿Ya te inscribiste? Amplían plazo de concursos "Altar de Dolores" y "Elaboración y quema de judas"

En el Concurso “Altar de Dolores” 2023 podrán participar los y las habitantes de la capital potosina y de Soledad de Graciano Sánchez. Los trabajos serán individuales o grupales, las y los participantes utilizarán elementos propios de la tradición de Semana Santa, como imágenes de la Virgen de los Dolores y de Jesús crucificado, velas, veladoras, candelabros, cera labrada o escamada, naranjas agrias pintadas de dorado, atravesadas por siete banderillas de papel picado morado, esferas de vidrio, vitroleras o jarras con agua de sabor (jamaica, limón con chía y horchata), germinados de semillas como trigo, alfalfa o cebada dentro de macetas de barro claro y, sobre macetas de barro poroso, semillas de chía, y tapete de manzanilla.

El cierre de convocatoria es el martes 28 de marzo, y las visitas del jurado a los altares participantes serán los días 30 y 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Las inscripciones se realizarán en la Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito, Casa de Cultura del Barrio de San Sebastián y Casa de Cultura del Barrio de Tlaxcala en horario de 09:00 a 19:00 horas. PREMIOS Primer lugar: $5,000.00; segundo lugar: $3,000.00 y tercer lugar: $2,000.00. Los resultados se darán a conocer el sábado 8 de abril a las 12:00 horas, en el sitio web https://slp.gob.mx/secult/ o en Facebook Secretaría de Cultura de San Luis Potosí.

Cortesía | Secretaría de Cultura SLP

En el Concurso de “Elaboración y quema de Judas” participar artesanas, artesanos y público en general del estado, que se dediquen a la elaboración de obras (judas) de la manera tradicional, es decir, estructura de carrizo y papel (cartonería). La recepción de trabajos es a partir de la publicación de esta convocatoria, en el Museo Nacional de la Máscara de lunes a viernes en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

El tamaño del trabajo será: Altura, mínimo 1.00 m, máximo 2.50 metros; Ancho, 1.00 m; Largo, 1.00m, incluyéndose base y elementos decorativos. Deberán ser suficientemente manipulables para soportar el traslado. Restricciones: No participarán los trabajos que contengan materiales que no faciliten su quema o que generen riesgos: ropa, plástico, madera, alambre, piel, entre otros. Por seguridad, los trabajos no deberán incluir cohetería.

El cierre de convocatoria será el próximo lunes 27 de marzo, exhibición de Judas del martes 28 de marzo al domingo 2 de abril en el Museo Nacional de la Máscara. Los resultados se darán a conocer el viernes 7 de abril de 2023 en el sitio web https://slp.gob.mx/secult/ y en la página oficial de Facebook Secretaría de Cultura de San Luis Potosí. Se entregarán los siguientes premios en cada una de las 2 categorías: Primer lugar: $12,000.00; Segundo lugar: $9,000.00; Tercer lugar: $7,000.00 La premiación: Se llevará a cabo el sábado 8 de abril del año en curso en la explanada del Museo Nacional de la Máscara 18:00 horas y la quema de los Judas en la explanada del Templo de Nuestra Señora del Carmen a las 19:00 horas.